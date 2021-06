Reine Elizabeth II : Des voyageurs s’installent à Windsor à la vue des quartiers de Sa Majesté | Royale | Nouvelles

Jusqu’à 30 caravanes et camping-cars étaient garés sur la longue promenade de Windsor et sont à la vue de la résidence privée de Sa Majesté. La longue marche est une piste de 2,6 milles qui relie le château de Windsor à Snow Hill dans le grand parc de Windsor. Il est populaire auprès des touristes et est utilisé par les voitures royales lorsqu’elles se rendent à Ascot pour les courses.

Les caravanes sont stationnées à proximité de panneaux indiquant clairement que le stationnement est interdit dans la zone.

La police et les responsables du conseil ont été appelés sur le site mardi soir et ont été photographiés en train de parler au groupe.

Un passant a déclaré au Mail Online qu’il était “absolument abasourdi” par ce qui se passait.

Le château de Windsor est considéré comme l’une des résidences préférées de la reine et elle y a passé la majeure partie de la pandémie dans ses appartements privés.

Le château a été fondé au XIe siècle par Guillaume le Conquérant et a depuis abrité 39 monarques.

Son parc magnifique et ses collections d’art et de trésors en font également une attraction touristique très populaire.

Il a été rapporté que le prince de Galles souhaitait permettre au public un meilleur accès à certains des palais royaux.

Le palais de Buckingham, le château de Windsor, Balmoral, Sandringham et Clarence House sont à l’étude.

On espère que cela augmentera les revenus du tourisme, ce qui à son tour aidera à payer une partie des coûts d’entretien.