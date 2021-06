Reine Elizabeth II : le travail de sculpture sur rôti royal transmis de génération en génération | Royale | Nouvelles

in

Le Grand Carver, employé par la reine, n’a qu’un seul travail au sein de la maison royale – trancher et servir parfaitement la viande à Sa Majesté et à la famille royale lors de banquets et d’occasions spéciales. Le rôle bizarre est l’un des nombreux tenus au palais de Buckingham – mais avec une histoire riche.

Le poste remonte à des centaines d’années et était d’une grande importance au cours des siècles précédents, car un monarque ne sculptait jamais sa propre viande.

Bien que le rôle soit plus ou moins obsolète dans cette ère moderne, le Financial Times a rapporté comment la Maison royale « conserve toujours la fonction héréditaire de Grand Carver d’Angleterre ».

La publication notait : « Dans le passé, des sculpteurs qualifiés servaient les tranches de viande du monarque qui avaient une forme et une épaisseur uniformes et qui étaient encore chaudes. »

Mark Hix, chef et restaurateur anglais, a ajouté que le rôle est depuis devenu un « art oublié » dans le monde d’aujourd’hui.

Malheureusement pour toute personne intéressée à servir Sa Majesté, le travail est exclusif à une famille spéciale.

Le rôle héréditaire s’est transmis de génération en génération dès le XVIIe siècle.

Le poste exclusif est actuellement occupé par Alexander Fielding, le comte de Denbigh et Desmond.

Le comté était autrefois considéré comme une pairie héréditaire au sein de la Chambre des Lords avant d’être supprimé en 1999.

“La reine aime sa viande bien cuite alors elle aurait toujours les deux premières tranches.”

Dans une interview séparée avec Recipes Plus, M. McGrady a ajouté: «Nous ne pouvons jamais rien servir avec de l’ail ou trop d’oignons.

« Nous ne pouvions pas non plus servir de la viande rare. »