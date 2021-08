Reine Elizabeth II : Les collations préférées du thé de l’après-midi mises à nu par le chef royal – « Gâteau entier » | Royale | Nouvelles

in

Sa Majesté est une si grande fan des gâteaux qu’elle est même connue pour en emporter avec elle lors de ses voyages.

M. McGrady a déclaré: «Les chefs royaux envoient chaque jour un gâteau entier à Sa Majesté pour le thé.

“Elle en prend parfois une tranche et puis on ne la revit plus jamais à la table royale.

“Le gâteau au biscuit au chocolat est le seul gâteau qui monte à la table royale tous les jours jusqu’à ce que tout soit parti – parfois cela signifie qu’il la suit au château de Windsor pour le week-end.”

La reine a le thé de l’après-midi servi tous les jours.

Le majordome de Sa Majesté, Grant Harrold, a expliqué en 2018 comment la reine préfère le thé Assam et Earl Grey.

S’exprimant dans l’émission de comédie Miss Holland de la BBC Three, M. Grant a expliqué: “Je suis sûr que la reine aime son Assam ou son Earl Grey de manière traditionnelle, faite avec des feuilles de thé dans une théière et versée dans une tasse à thé en porcelaine fine.

« Elle utilisera également une passoire.

Il a déclaré: “L’éducation victorienne de Sa Majesté dicte que la seule chose que vous ramasseriez et mangeriez avec vos doigts est le thé de l’après-midi.”