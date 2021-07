Reine Elizabeth II: l’histoire préférée de Philip sur l’esprit de Sa Majesté rappelée – ‘Ah bonheur | Royale | Nouvelles

in

Les gens ont été dévastés par la nouvelle de la mort du prince Philip en avril de cette année. Pas plus que la reine Elizabeth II, qui l’avait décrit comme sa “force et son séjour”.

Alors que le couple était connu pour son élégance royale lors des visites d’État et d’autres fonctions royales, le couple n’était pas opposé à rire et à plaisanter pendant leurs 73 ans de mariage.

Mais c’est le prince Philip en particulier dont beaucoup se souviendront pour sa vivacité d’esprit.

Lors de la représentation de Sir Elton John au Royal Variety 2001, le duc d’Édimbourg a même déclaré: “J’aimerais qu’il éteigne le microphone.”

Et, selon un initié royal, Philip a même décidé une fois de cacher l’un des corgis de la reine pour divertir leurs invités.

Mais c’est l’humour de la reine Elizabeth qui est venu à la rescousse lors d’une rencontre maladroite avec l’ancienne Première Dame de France Madame Yvonne de Gaulle.

Et c’est rapidement devenu une histoire que Philip tenait à raconter à ses amis, selon un auteur royal.

Lors d’une visite officielle au Royaume-Uni entre le 5 et le 8 avril 1960, le troisième président français en poste depuis le plus longtemps et son épouse ont rencontré la reine Elizabeth.

Adam Helliker, un auteur royal qui était auparavant journaliste au Daily Mail et au Sunday Telegraph, a révélé l’histoire lorsqu’il a parlé au Sun du dîner d’État de de Gaulle au palais de Buckingham.

LIRE LA SUITE: Queen parle à Sophie Wessex “comme comment elle parlerait à Margaret”

Étant donné que les Français ont tendance à laisser tomber la lettre «h» lorsqu’ils parlent, il n’est pas surprenant que la femme de de Gaulle ait fait cette gaffe hilarante.

Cette anecdote aurait été la favorite du duc d’Édimbourg.

Et ce n’est pas la seule fois que Sa Majesté fait une blague ou deux.

La biographe royale Ingrid Seward a précédemment révélé à Loose Women d’ITV comment le couple partageait une grande partie de leur humour.

Elle a affirmé que la reine pouvait imiter à la fois l’accent de Scouse et l’accent irlandais avant d’ajouter: “Je pense que la reine est le comédien.”