Reine Elizabeth II: Monarch a peut-être utilisé le signal pour garantir la confidentialité avec le PM | Royale | Nouvelles

Le monarque, 95 ans, a pu voir le Premier ministre en personne pour une audience pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an. Le “public” du Premier ministre de mercredi a vu Sa Majesté et M. Johnson se rencontrer face à face pour discuter de questions concernant le gouvernement.

Lors des fiançailles royales, la reine a une manière subtile de communiquer avec le personnel royal par des gestes simples.

Ces signaux aident le personnel à comprendre si le monarque a besoin d’aide pour quitter une conversation ou si elle souhaite qu’on lui accorde de l’intimité.

Lors de la réunion de mercredi, la reine a placé son sac à main sur le fauteuil, signalant apparemment qu’elle souhaitait avoir une longue discussion avec M. Johnson.

Podcast Pod L’animatrice de Save the Queen’s, Ann Gripper, a expliqué un jour les différentes manières dont Sa Majesté peut communiquer avec les assistants royaux sans parler.

Elle a déclaré: «Ma chose préférée que j’ai découverte, c’est que parfois même la reine doit envoyer un signal secret.

« Apparemment, pour ce faire, elle utilise son sac à main ! »

Mme Gripper a ajouté: «Si le sac à main va sur la chaise, cela signifie qu’elle va bien, elle est très heureuse de discuter avec vous et de passer un bon moment.

« Si ça va sur une table, ça veut dire que tu vas sortir de là rapidement ! Cela signifie qu’il est temps de commencer à conclure.