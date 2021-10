Reine Elizabeth II : Monarch incapable de marcher sur son corgis à la suite de la crise de santé de la semaine dernière | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, n’a pas pu promener ses chiens bien-aimés dans le parc du château de Windsor après avoir été admise à l’hôpital King Edward VII de Londres la semaine dernière, a rapporté le MailOnline. Après sa visite à l’hôpital de Londres, le palais a déclaré: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur. »

La reine, propriétaire de corgis depuis 1944, possède actuellement deux des petits chiens gallois.

Elle a également un dorgi, un croisement entre le corgi et le teckel allemand qui a été favorisé par la défunte sœur de Sa Majesté, la princesse Margaret.

Selon le MailOnline, le monarque amoureux des chiens adore être conduit à promener ses trois chiens près de Frogmore.

Frogmore Cottage, qui resterait sous licence au prince Harry et à Meghan Markle jusqu’en mars 2022, abrite désormais la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur enfant August.

JUST IN: Prince George béni avec un nombre surprenant de parrains et marraines – dont Zara Tindall

Alors que MailOnline dit que la famille et les amis de la firme pensent que les promenades quotidiennes des chiens de la reine sont un « tonique » qui a aidé à garder Sa Majesté en si bonne santé à l’âge de 95 ans, ils affirment que des membres du personnel de la reine ont promené les chiens depuis son admission. a l’hopital.

La nouvelle révélant que le monarque de 95 ans n’a pas pu promener ses chiens survient après qu’il a également été signalé qu’elle n’avait pas assisté à un service religieux à la chapelle All Saints de Windsor.

Le palais de Buckingham avait déclaré dimanche que la reine était de bonne humeur et entreprenait des « tâches légères » tout en se reposant.

La reine a eu un programme assez chargé en 2021 jusqu’à présent.

LIRE LA SUITE : Fête royale ! George, Charlotte et Louis repérés à l’aéroport d’Heathrow

Il reste à voir si Sa Majesté assistera au sommet de l’ONU sur le changement climatique COP26 aux côtés du prince William et du prince Charles à Glasgow la semaine prochaine.

Après la COP26, qui doit durer du 31 octobre au 12 novembre, la reine devrait se présenter au balcon du cénotaphe pour le dimanche du Souvenir.