Reine Elizabeth II: Monarch injustement snobé de la liste Time 100 après l’inclusion de Harry | Royale | Nouvelles

La reine a été injustement exclue des 100 personnes influentes annuelles du Time Magazine, selon un expert royal, après que son petit-fils le prince Harry et son épouse Meghan Markle aient obtenu une place sur la liste. Le rédacteur en chef du Mail’s Diary, Richard Eden, a déclaré que le camouflet soulevait la question de savoir “à quel point” il fallait prendre la liste au sérieux. S’adressant à Palace Confidential, M. Eden a mis en doute que Meghan et Harry “méritent l’immense honneur” d’être inclus.

M. Eden a déclaré: “Comment pouvons-nous prendre ces listes au sérieux?

“S’il s’agit d’une véritable influence, alors regardez la reine qui a conseillé tant de premiers ministres au fil des ans.

“Elle est chef d’État pour tant de pays – elle devrait sûrement être sur la liste.”

L’animateur Jo Elvin : « D’un autre côté, ce sont vraiment les personnes dont on parle le plus sur la planète en ce moment. Que ce soit bon ou mauvais, je ne sais pas.”

M. Eden a ajouté : “La question est de savoir s’ils méritent cet immense honneur.

“De retour dans ce pays, je ne suis pas sûr qu’ils aient beaucoup d’influence.

“Au cours de l’année écoulée, vous pourriez affirmer qu’ils ont eu une très mauvaise influence : en termes de réaction envers votre famille, de comportement envers les traditions.”

“Ils ont essayé de tout renverser, vraiment.”

Dans un essai pour le magazine, il a écrit : « Ils transforment la compassion en bottes sur le terrain grâce à leur Fondation Archewell. Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique.

« Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin – en offrant un soutien en matière de santé mentale aux femmes et aux filles noires aux États-Unis et en nourrissant les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes. »

Le couple a écrit sur le site Web de la fondation Archewell qu’ils étaient “humiliés” de faire partie de la liste annuelle des 100 meilleurs.

Archewell devrait se concentrer sur les problèmes que le couple a défendus pendant la pandémie, notamment la justice raciale, l’égalité des sexes, le changement climatique, la santé mentale, les discours de haine en ligne et l’autonomisation de diverses voix.