Reine Elizabeth II Pourquoi avez-vous passé la nuit à l’hôpital ?

Reine Elizabeth Pourquoi avez-vous passé la nuit à l’hôpital ? | PA

La reine Elizabeth II du Royaume-Uni, aurait tiré la sonnette d’alarme après, selon des informations récentes, avoir passé la nuit du mercredi 20 octobre dans le hôpital, « sous observation médicale ». On vous dit les détails !

Selon diverses sources, la reine Elizabeth II se rendrait à l’hôpital et y passerait une nuit entière jusqu’à cet après-midi, apparemment dans le cadre d’un examen dont aucun autre détail n’a été fourni.

Aujourd’hui souverain du Royaume-Uni et le Commonwealth des nations, la reine isabel IIIl aurait dû annuler un voyage prévu en Irlande du Nord et le tout pour des recommandations médicales, selon un communiqué venu de Buckingham (résidence officielle d’Elizabeth).

La reine Elizabeth, qui utilise déjà une canne, a passé mercredi soir à l’hôpital, rapportent-ils. Photo : Capture Instagram

Sans plus de détails sur ce qui a conduit à la monarque britannique à l’hôpital, on a appris qu’il était finalement rentré au château de Windsor cet après-midi, sûrement pour continuer son repos et les instructions des spécialistes.

Rappelons qu’Elizabeth Alexandra Marie (Reine Elizabeth II) a été exposée à des émotions quelque peu fortes, l’épouse de Philippe d’Edimbourg (qedp) a fait face à des engagements en plus des scandales familiaux, qui ont été à l’ordre du jour.

Bien que l’arrière-grand-mère de Jorge, Carlota et Louis, en plus d’Archie et Lilibeth Diana, ait toujours joui d’une bonne santé, on l’a vue ces derniers jours marcher à l’aide d’une canne, ce qui indiquerait que le poids de la des années petit à petit ils ont pesé plus depuis « Sa Majesté« .

Et même avec cela, la mère du « Prince Charles de Galles », a refusé d’être traitée comme une vieille femme, alors jusqu’à il y a longtemps, elle était encore encouragée à faire un peu d’exercice à cheval sur l’un de ses chevaux, car elle aussi adore ces espèces ainsi que le sport qui leur est lié.

À travers une déclaration qui transcendait le palais de Buckingham, la nouvelle de la grand-mère de William et Harry, et sa récente visite à l’hôpital.

Ainsi que le retour de « l’héritière légale de la couronne » depuis 1953, dans l’une de ses résidences, comme détaillé dans le bref texte qui a été diffusé dans certains endroits, a été confirmé.

Sur avis médical de se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur, a noté le rapport présumé.