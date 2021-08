Reine Elizabeth II : Sa Majesté trompe les touristes américains qui lui ont demandé « Avez-vous rencontré la reine ? | Royale | Nouvelles

in

Sa Majesté, 95 ans, a été approchée par un groupe de touristes américains alors qu’elle se promenait dans son domaine de l’Aberdeenshire. Richard Griffin, ancien officier de protection royale, a décrit la rencontre fortuite.

M. Griffin a expliqué au Times comment le groupe avait demandé au monarque, portant un foulard et un manteau en tweed, si elle vivait dans la région.

Elle a admis qu’elle avait une maison à proximité.

Les touristes ont alors demandé : « Avez-vous déjà rencontré la reine ?

En montrant le policier, la reine a répondu : « Non. Mais il l’a fait.

Les touristes marchaient péniblement sans savoir qu’ils avaient rencontré la reine elle-même.

M. Griffin a travaillé avec la famille royale pendant plus de 30 ans.

Une histoire préférée de feu le prince Philip montre également l’esprit vif d’Elizabeth II.

Son humour est venu à la rescousse lors d’une rencontre maladroite avec l’ancienne Première Dame de France Madame Yvonne de Gaulle.

Lors d’une visite officielle au Royaume-Uni entre le 5 et le 8 avril 1960, le troisième président français le plus ancien et son épouse ont rencontré la reine.

