Reine Elizabeth : La broche papillon de Sa Majesté avait-elle une autre signification ? | Royale | Nouvelles

Lorsque les dirigeants mondiaux ont regardé le discours de la reine COP26 à Glasgow lundi, ils ont sans aucun doute entendu son hommage à son mari, le prince Philip, décédé plus tôt cette année. Cependant, les passionnés et les experts royaux ont conclu que la configuration de l’enregistrement, avec une photo du prince Philip entouré de papillons au Mexique occupant la moitié de l’espace et la propre broche papillon de la reine, étaient des hommages visuels au défunt prince consort.

D’autres ont vu dans le papillon un symbole de renaissance pour la reine depuis qu’elle a perdu sa meilleure moitié.

Ironiquement, selon Buckingham Palace, contacté par le magazine People, la broche n’avait aucune signification cachée.

En fait, l’accessoire n’est qu’un cadeau de mariage de la comtesse d’Onslow que le monarque a conservé depuis la cérémonie de 1947.

Lors de son discours, la reine Elizabeth a rendu hommage à la grande passion du prince Philip pour l’environnement, une croisade qu’il a transmise à ses enfants et petits-enfants.

« L’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari », a-t-elle déclaré.

« Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. »

« C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné, Charles, et de son fils aîné, William », a-t-elle poursuivi.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »

LIRE LA SUITE: La reine « a vu le fantôme du monarque précédent » au château de Windsor

Elle a ajouté: « En effet, j’ai tiré un grand réconfort et une grande inspiration de l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – en appelant à ce que chacun joue son rôle. »

Le prince Charles, Camilla et le duc et la duchesse de Cambridge représentent Sa Majesté au sommet et étaient dans le public pendant le streaming.

Le duc de Cambridge a prononcé un discours mardi et a mis au défi les dirigeants mondiaux d’aller plus loin dans leurs efforts pour arrêter les inondations, les incendies et les vagues de chaleur catastrophiques.

« Si nous voulons atteindre notre objectif de réparer notre planète en moins d’une décennie, il est de notre responsabilité partagée de continuer à penser différemment, à agir avec audace et à rendre l’impossible possible », a-t-il déclaré.

Le prince William a exhorté les politiciens mondiaux et les chefs d’entreprise présents dans l’auditoire « à regarder sans crainte ni désespoir les défis à venir au cours de cette décennie cruciale, et à croire que nous, les humains, avons l’ingéniosité pour rendre possible ce qui semble impossible ».

Résumant ses finalistes d’Earthshot, il a déclaré au public : « J’espère que nos finalistes vous ont donné des raisons d’être optimiste.

« Ils représentent une vague croissante d’innovateurs, consacrant leur temps et leur talent à trouver des solutions pour réparer notre planète.

« Aujourd’hui, je vous demande de créer les conditions dans lesquelles ils peuvent prospérer et leurs idées peuvent évoluer. »