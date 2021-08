Reine Elizabeth: Monarch a dit de délivrer une branche d’olivier «parfaite» à Harry | Royale | Nouvelles

Le départ du prince Harry, 36 ans, et de Meghan Markle, 40 ans, du cabinet et leur déménagement en Californie signifient qu’il n’est pas clair s’ils retourneront au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II l’année prochaine. Bien que les relations de Harry avec la firme – à savoir le prince Charles, 72 ans, et son frère le prince William, 39 ans – soient tendues, la commentatrice royale Marlene Koenig a affirmé que l’invitation du duc aux célébrations l’année prochaine serait le « parfait rameau d’olivier » . Alors que Harry et Meghan ne sont pas revenus en couple depuis qu’ils ont quitté le pays en mars 2020, Mme Koenig a déclaré qu’ils restaient toujours importants pour le cabinet.

S’adressant à Express.co.uk, Mme Koenig a déclaré: “Je pense que cela enverrait simplement un bon message.

“Oubliez les commentaires et déclarations précédents qui ont été dits.

“Ce serait la reine qui dirait” vous êtes ma famille “.

“Et je pense que ce serait très important.”

Mme Koenig a ajouté: “Je pense que ce serait le rameau d’olivier parfait pour que la reine dise:” Je te veux là-bas “.”

La reine, 95 ans, fêtera ses 70 ans sur le trône en 2022.

Ce faisant, elle deviendra le premier monarque britannique à atteindre ce chiffre historique.

Bien que la date officielle du jubilé du monarque soit le 6 février, les célébrations commenceront début juin.

JUST IN: Harry et William chagrinent en tant que frères pour marquer une étape tragique à part

“La reine elle-même va faire environ 10 grandes choses au cours de l’année.

« Personne n’a jamais vu un jubilé de platine auparavant. Je pense que ce sera extrêmement important.

« Au moment où cela arrivera, avec un peu de chance, les gens se sentiront plus heureux de venir.

“Ils auront été enfermés pendant plus ou moins deux ans et ils vont soudainement éclater à la vie.”

La reine a été couronnée en 1952 à l’abbaye de Westminster après la mort de George VI.

Pour son jubilé de diamant marquant les 60 ans du monarque sur le trône, elle et le prince Philip ont visité toutes les régions du Royaume-Uni.

Pour les célébrations de l’année prochaine, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré en juin que le Royaume-Uni organiserait un événement spectaculaire.

Il avait précédemment déclaré: “Le jubilé de platine de Sa Majesté sera un moment vraiment historique – et qui mérite une célébration inoubliable.

« Nous pouvons tous nous attendre à un week-end spécial de quatre jours pour le jubilé, au cours duquel nous organiserons un spectacle spectaculaire unique dans une génération qui mélange le meilleur de la splendeur cérémonielle britannique avec un art et une technologie de pointe. Il apportera la nation entière et le Commonwealth ensemble dans un hommage approprié au règne de Sa Majesté.”