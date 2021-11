Reine Elizabeth Un changement royal majeur pèse sur la santé | Royale | Nouvelles

Des rapports ont révélé que la reine lui avait fait une entorse au dos avant l’événement, forçant son fils, le prince Charles, à exercer des fonctions en son nom. Bien que la reine ait eu la ferme intention d’assister à l’événement, le monarque de 95 ans aurait été « profondément déçu » de devoir prendre la décision à la 11e heure de ne pas diriger le souvenir de la nation de ses morts à la guerre.

Un assistant royal a ajouté: «C’est évidemment un timing incroyablement malheureux et personne ne regrette plus l’absence de la reine que sa majesté elle-même. Elle est profondément déçue de manquer l’engagement qu’elle considère comme l’un des engagements les plus importants de l’année.

Mais hier matin, moins de deux heures avant son arrivée, un porte-parole a déclaré qu’elle souffrait de problèmes de santé supplémentaires et qu’elle ne pouvait plus y assister.

Ils ont souligné qu’il n’y avait aucun lien avec sa récente hospitalisation.

La reine aurait regardé la cérémonie en direct à la télévision chez elle à Windsor.

Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: « Je sais que tout le monde voudra offrir ses meilleurs vœux à sa majesté la reine et je voulais juste rassurer tout le monde en disant que j’ai vu la reine pour une audience la semaine dernière mercredi à Windsor et elle va très bien.

Le dernier revers a conduit de nombreux membres des cercles royaux à croire que lorsqu’elle se sentira finalement assez bien pour reprendre des fonctions plus lourdes, il est peu probable que la reine soit surchargée de travail.

Un commentateur royal a déclaré: « Je crois fermement que le public ne la verra pas autant, cela dit, elle sera toujours visible, effectuant des engagements moins pénibles dans les murs du palais. »

L’expert a ajouté : « L’ensemble du développement de la vidéo et de l’engagement virtuel à la suite de Covid a donné aux assistants du palais des options qu’ils n’avaient pas auparavant. Mais il y aura certainement un changement de rythme.

La reine a été vue pour la dernière fois en public le 19 octobre, lorsqu’elle a organisé une réception à Windsor pour les chefs d’entreprise, les entrepreneurs technologiques et les représentants gouvernementaux. Parmi les personnes présentes se trouvait le milliardaire de Microsoft Bill Gates.

Les deux engagements précédents avaient vu la reine utiliser une canne en public pour la première fois.

La biographe royale Penny Junor a déclaré que manquer l’événement du cénotaphe serait un coup dur pour la reine.

Elle a ajouté : « Se souvenir des morts à la guerre est une partie très, très importante de son calendrier annuel. »

L’analyste a également déclaré: «Mais clairement, elle doit suivre les conseils et se rétablir. Ce n’est pas surprenant car elle a 95 ans.

Elle a conclu en disant: «Nous sommes tellement habitués à la voir sortir et à avoir l’air plus jeune qu’elle que je pense que nous avons été bercés en pensant qu’elle peut continuer à ce genre de rythme pour toujours. Clairement, elle ne peut pas.

La reine n’a manqué que six autres cérémonies du cénotaphe pendant son règne : à quatre reprises lorsqu’elle était en visite à l’étranger.

Elle n’était pas présente lors des services de 1959 et 1963 car elle était enceinte de ses deux plus jeunes enfants.

La reine a raté plusieurs autres événements, dont le Festival du souvenir au Royal Albert Hall samedi soir.

Elle a été forcée d’annuler une visite de deux jours en Irlande du Nord à la dernière minute il y a trois semaines après avoir reçu l’ordre de se reposer par des médecins à la suite d’une série d’engagements publics.