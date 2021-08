Reine envoie ses condoléances au Premier ministre haïtien après le tremblement de terre – « Profondément attristé » | Royale | Nouvelles

in

Le séisme de magnitude 7,2 qui s’est produit le samedi 14 août s’est produit à seulement 78 miles à l’ouest de la capitale Port-au-Prince. Le nombre de morts est passé à 1 419 alors que les sauveteurs continuent de chercher des survivants dans les décombres.

Au moins 5 700 personnes ont été blessées et des milliers ont été déplacées de leurs maisons détruites.

La reine a écrit lundi au Premier ministre haïtien Ariel Henry pour lui envoyer un message de condoléances.

Elle a écrit : « Je suis profondément attristée par les pertes tragiques en vies humaines et les destructions causées par le tremblement de terre en Haïti.

“Mes pensées et mes prières vont à ceux qui ont perdu la vie, des êtres chers et des maisons, ainsi qu’aux services d’urgence travaillant dans le cadre de l’effort de rétablissement. ELIZABETH R.”

Sa Majesté séjourne actuellement à Balmoral pendant l’été et devrait retourner au château de Windsor en octobre.

La reine a été rejointe au château de Balmoral au cours de l’été par le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, le duc d’York et Sarah Ferguson.

On craint maintenant que les pluies de la dépression tropicale Grace qui doivent frapper Haïti lundi et mardi pourraient provoquer des glissements de terrain dans les zones les plus touchées.

M. Henry a déclaré l’état d’urgence après le tremblement de terre et a mobilisé des ressources pour venir en aide aux victimes.

Ce n’est pas la première fois qu’Haïti est dévasté par un tremblement de terre. En 2010, près d’un quart de million de vies ont été perdues et 300 000 personnes ont été blessées dans un énorme séisme de magnitude 7,0.

Le séisme de 2010 a fait environ 1,5 million de personnes vivant dans des camps de personnes déplacées.