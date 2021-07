Reine face à la mort du prince Philip avec ” courage et stoïcisme “, selon un expert royal | Royale | Nouvelles

Ces dernières semaines, les fans royaux ont été ravis de voir la reine rayonner de mille feux malgré le décès de son mari, le duc d’Édimbourg, et les retombées du prince Harry. En sortant du château de Windsor le week-end dernier, la reine a été vue souriante en regardant sa petite-fille, Lady Louise Windsor, au Royal Windsor Horse Show.

Le Dr Arthur Cassidy, psychologue et commentateur royal, a expliqué comment les principaux traits de personnalité du monarque l’ont aidée à faire face au décès de Philip.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Au fil des ans, notre reine a dû faire face à des traumatismes et à des tragédies année après année et son immense courage et son stoïcisme ont été une caractéristique clé et un trait de personnalité qu’elle affiche perpétuellement en temps de crise.

“En privé, elle est en deuil et cela peut prendre jusqu’à cinq ans, mais son solide système de soutien avec le prince Charles, la princesse Anne, Sophie et Edward lui a permis de faire face aux diverses apparitions publiques qu’elle doit maintenant accomplir.”

Sophie, comtesse de Wessex, a été particulièrement saluée comme un soutien à la reine après la mort du prince Philip, qui aurait appelé “au moins une fois par jour”, selon Duncan Larcombe.

En outre, Sa Majesté a fermement poursuivi ses engagements royaux, ayant récemment accueilli la chancelière allemande Angela Merkel.

Les fans de Royal ont été ravis de voir la reine assister au Royal Windsor Horse Show pendant quatre jours consécutifs.

Sa Majesté et le prince Philip étaient des cavaliers passionnés, un trait qui semble avoir été transmis à certains membres de la famille royale.

Le Dr Cassidy pense que regarder l’émission a peut-être aidé la reine à pleurer son défunt mari.

Le Dr Cassidy a également souligné la capacité de la reine «à séparer le devoir public du chagrin privé».

Il a ajouté: “Les traits de personnalité spécifiques de la reine que sont le stoïcisme, l’autodiscipline et le service rendu à son peuple s’incarnent dans sa capacité à rester calme dans une crise telle que le décès du duc d’Édimbourg.”