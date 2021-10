Reine forcée de manquer le service religieux à la suite d’une crise de santé – « Retrait temporairement en arrière » | Royale | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a raté le service après avoir suivi les conseils des médecins, a révélé le Sun. La reine Elizabeth, qui a été admise à l’hôpital King Edward VII de Londres, a été informée: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste à bons esprits. »

La reine, qui a prêté serment de « maintenir et préserver de manière inviolable la colonie de l’Église d’Angleterre » lors de son couronnement en 1953, devait assister au service à la chapelle All Saints à Windsor.

L’auteur royal Angela Levin a déclaré au Sun: « Je suis ravie qu’elle ne soit pas allée à l’église parce qu’elle écoute peut-être et accepte de prendre temporairement du recul.

« Aller à l’église un dimanche ne semble qu’un petit événement, mais c’est une très grande chose pour la reine et pour toute femme de son âge.

« Elle est très religieuse et c’est très important personnellement pour elle d’aller à l’église tous les dimanches. »

La reine a eu un emploi du temps incroyablement chargé au cours des derniers mois.

La monarque de 95 ans a eu 120 engagements officiels au cours des 194 jours qui ont suivi la mort de son mari, le prince Philip.

Seuls le prince Charles, 72 ans, et la princesse Anne, 71 ans, ont eu sept mois plus occupés – avec 191 et 255 emplois.

Après son retour de Balmoral début octobre, la reine a rencontré des dirigeants d’investissement au château de Windsor, a ouvert le Parlement gallois dans la baie de Cardiff et a lancé le compte à rebours des prochains Jeux du Commonwealth à Birmingham.

« Pendant qu’elle est la reine, les gens veulent la voir.

« Elle a fait un travail fantastique depuis que nous sommes tous sortis du confinement et depuis la mort de son mari, elle a fait un spectacle vraiment incroyable. »

« Elle a l’air plus jeune qu’elle ne l’est vraiment et a l’air radieuse.

« Et soyons honnêtes, la plupart des gens de son âge seraient à la retraite depuis 20 ans ou plus. »