Reine forcée de se retirer alors que la princesse Margaret a sauvé Diana et Fergie pour conduite | Royal | Nouvelles

La reine aurait cherché à empêcher la princesse Margaret de s’en prendre à ses deux belles-filles après qu’une série de scandales a secoué la famille royale. La sœur cadette de Sa Majesté était bien connue pour son amour de la famille royale et sa défensive passionnée de la monarchie. Et lorsque la princesse Diana et Sarah Ferguson ont menacé l’institution de leur conduite, Margaret aurait laissé échapper sa frustration face au couple après que la reine ait renoncé à ses tentatives de la pacifier.

La narratrice du documentaire de Channel 5 ‘Princess Margaret: Rebel without a Crown’ Frances Barber a déclaré: « La rébellion de Margaret envers Diana et Fergie ne manquera pas d’échapper à l’attention de sa sœur. »

Le biographe de Margaret, Tom Quinn, a ajouté: «La reine a essayé d’intervenir, m’a-t-on dit, mais l’expérience aurait dit à la reine Elizabeth qu’on ne peut pas faire grand-chose».

« C’est ma sœur, elle a toujours été un problème, elle a toujours été difficile. Nous allons juste devoir accepter ça ‘. »

La princesse Diana a reçu un traitement particulièrement vitriolique de Margaret après avoir parlé de son mariage difficile avec le prince Charles lors d’une interview sans précédent avec BBC Panorama en 1995.

La commentatrice royale Victoria Arbiter a déclaré: «Pour Margaret, c’était l’acte ultime de trahison.

«Oui, Margaret avait ses propres infidélités mais vous n’en parlez pas sur un forum public.

« Vous n’aérez pas votre linge sale et, plus que cela, vous ne jetez pas toute la famille royale et avec elle l’institution de la monarchie, sous le bus. Elle était furieuse. »

Et quand des photos de Fergie en vacances avec le milliardaire texan John Bryant se sucent les orteils sont apparues, la réponse de Margaret a été tout aussi brutale.

Mme Hazarika a déclaré: «Il y a une grande ironie dans la façon dont la princesse Margaret réagit à Diana et Sarah Ferguson.

«Bien sûr, ils traversent une période assez torride dans leurs relations, ils subissent une énorme intrusion de la presse.

«Et vous penseriez que Margaret, après avoir traversé tout cela, aurait pu être légèrement gentille et bienveillante, mais elle est assez dure envers eux.

La princesse Margaret aurait également ordonné à ses enfants d’ignorer Diana chaque fois qu’ils lui rendaient visite au palais de Kensington, où la princesse de Galles est restée après son divorce avec le prince Charles.