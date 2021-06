in

Un nouveau yacht national, qui devrait coûter 200 millions de livres sterling, sera financé sur le budget du ministère de la Défense, a confirmé Downing Street. Le navire amiral national, le successeur du Royal Yacht Britannia, sillonnera le monde en accueillant des négociations commerciales. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que Boris Johnson espère qu’il sera construit au Royaume-Uni, mais que les règles internationales sur les achats seront suivies.

Le navire fera partie et sera piloté par la Royal Navy, a-t-il déclaré.

Le Royal Yacht Britannia a été lancé par la reine en 1953 et a pris sa retraite en 1997 après 44 ans de service.

La reine était particulièrement attachée au navire.

Vivant une vie si occupée, Sa Majesté elle-même a admis à quel point il est agréable pour elle de suivre certaines traditions.

C’est pourquoi, lors de ses longs voyages à l’étranger, la reine s’attendait à la perspective rassurante de rentrer chez elle chaque soir ; pas à un palais, mais à son propre petit navire avec ses visages familiers.

Le Royal Yacht Britannia de Sa Majesté n’était certainement pas grandiose.

Sir Hugh Casson, l’architecte de Britannia, a dit un jour : « L’idée générale était de donner l’impression d’une maison de campagne en mer. »

Le navire était plein de souvenirs royaux tels que la collection de bois flotté du prince Philip, des souvenirs de famille et un ensemble original de meubles G Plan.

Le rapport, écrit par le correspondant royal Robert Harman, a également noté comment Tony Blair a admis plus tard qu’il regrettait profondément d’avoir mis le navire à la casse.

M. Harman a écrit: “Ce que la famille royale peut trouver particulièrement intriguant – et exaspérant – 14 ans plus tard, c’est que Tony Blair regrette maintenant profondément sa participation à ce projet.

“Comme il me dit : ‘Je pense que si cela s’était passé cinq ans après mon arrivée [as Prime Minister], j’aurais juste dit ‘non’.

« Je vais vous dire ceci, dit-il en baissant la voix, je ne voulais pas m’en débarrasser. Après que nous ayons convenu de nous en débarrasser, j’y suis allé et je me souviens, a marché dessus, pensant: ‘C’était une telle erreur d’avoir fait ça.’