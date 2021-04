Reine heureuse de dire à Philip de «se taire» s’il se plaignait de son dévouement à son corgis | Royal | Nouvelles

Sa Majesté et le duc d’Édimbourg ont vécu un long et heureux mariage, passant plus de 70 ans ensemble. La reine décrirait son mari comme “sa force et son séjour”, ainsi qu’une source de “force constante”. Pourtant, comme pour tous les mariages, il pourrait y avoir des moments de tension et de conflit.

Le prince Philip n’a jamais hésité à exprimer son opinion, en particulier si quelque chose l’irritait.

Et il était souvent ennuyé si la reine passait trop de temps au téléphone ou accordait plus d’attention à son corgis bien-aimé qu’à lui.

Dans un article du Daily Mail, Gyles Brandreth a déclaré que la reine n’avait aucun scrupule à remettre son mari à sa place en de telles occasions.

L’écrivain et ami proche du prince Philip a écrit: «Non pas qu’elle ait eu peur de donner à son mari des chutes occasionnelles.

«Quand le duc la réprimandait pour avoir accordé plus d’attention aux chiens que lui-même, ou se plaindre qu’elle passait tant de temps au téléphone, elle était tout à fait capable de dire: ‘Oh, tais-toi, Philip.’ ‘

M. Brandreth a décrit comment la reine était souvent capable de sortir son mari de sa mauvaise humeur en prenant son pouls et en comptant jusqu’à trois.

“‘Je vais m’asseoir ici sur mon lit jusqu’à ce qu’il va mieux.'”

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril dans sa résidence du château de Windsor.

On se souviendra de lui lors d’un service à la chapelle St George dans le parc du château de Windsor samedi.