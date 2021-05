Le biographe royal a discuté de la décision de la reine de ne pas nommer le nouveau produit phare du Brexit au Royaume-Uni en l’honneur de son défunt mari, le prince Philip. Boris Johnson a été sous pression pour nommer les nouveaux navires de 200 millions de livres sterling en l’honneur du duc d’Édimbourg. Cependant, Mme Levin a expliqué que la décision de Buckingham Palace de ne pas soutenir l’hommage envoyait un signal très clair sur les priorités de la famille royale.

L’experte royale Angela Levin a déclaré à TalkRADIO: “Premièrement, la famille royale n’était pas du tout impliquée dans la façon dont elle a été construite et comment elle a été construite.

“Et je pense qu’on lui a soudainement donné l’opportunité de le nommer d’après son mari, elle aurait voulu être impliquée pour s’assurer que c’était quelque chose qu’il approuvait.

“Parce qu’il était bien sûr exceptionnel quand il était dans la Marine.

“Deuxièmement, je pense que c’est une décision assez astucieuse parce que le commentaire de Buckingham Palace a été que c’est trop grand et je pense que cela indique absolument que la famille royale sait qu’elle doit faire attention à ses dépenses.”

Mme Levin a poursuivi: “Si l’on supposait qu’ils dépensaient ceci ou que le pays dépensait 200 millions de livres sterling pour leur donner un bateau appelé après le prince Phillip.

«Je pense que cela permettrait à beaucoup de gens qui sont anti-monarchiques de trépigner et de marcher et de dire à quel point c’était épouvantable et à quel point ils étaient gâtés.

“Troisièmement, il était très utilisé pour les vacances et les lunes de miel, et en été, la famille royale faisait le tour de toutes les petites îles près de l’Écosse pour rester en Écosse pour l’été.”

Elle a ajouté: “Cette génération, la nouvelle génération de la famille royale ne veut pas faire une croisière autour des îles, elle veut voyager comme elle le souhaite.”

Cela vient après que Johnson a dévoilé des plans ambitieux pour un nouveau navire amiral national «Brexit» de 200 millions de livres sterling pour succéder au Royal Yacht Britannia.

Les initiés du palais ont suggéré que le monarque était loin d’être convaincu par l’idée, cependant, une source royale de haut rang a déclaré: “Ce n’est pas quelque chose que nous avons demandé.”

Buckingham Palace n’est pas impliqué dans le processus, a souligné une autre source.

Ils ont expliqué: “C’est une décision du gouvernement. Le palais de Buckingham n’a pas été impliqué dans la décision, mais nous la respectons.”

La construction du nouveau navire devrait commencer dès 2022