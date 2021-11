Reine le cœur brisé alors que le prince Charles se rend à la Barbade pour marquer la transition vers la république | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 73 ans, a atterri à la Barbade dimanche soir et sera présent pour voir la Barbade rompre ses liens avec la monarchie britannique. Le prince Charles a été rencontré par le Premier ministre Mia Mottley, qui a adressé l’invitation à l’héritier présomptif. Roya Nikkah, rédactrice royale du Sunday Times, a décrit l’arrivée du prince « pour la dernière fois en tant que prince du royaume, accueilli par le Premier ministre Mia Mottley alors que l’île se prépare à faire cavalier seul en tant que république et à rompre les liens avec la monarchie après des siècles de la domination britannique.

Elle a ajouté sur Twitter que la reine « sera » triste « mais » respecte « la décision de la Barbade de devenir une république, car le prince de Galles, avec » un pincement au cœur « , est le premier royal à être témoin d’un royaume rompant les liens avec le la monarchie. »

La Barbade est la première nation à destituer Sa Majesté, 95 ans, de son poste de chef d’État depuis près de 30 ans.

Le prince Charles, représentant la reine et le cabinet lors de sa visite, prononcera un discours alors que le pays marque sa transformation, qui surviendra alors qu’il célèbre son 55e anniversaire en tant qu’indépendant de la Grande-Bretagne.

Le prince devrait réitérer mardi les liens continus et « une myriade de connexions entre les peuples de nos pays », rapporte Sky News.

Il est susceptible de dire : « Au fur et à mesure que votre statut constitutionnel change, il était important pour moi que je me joins à vous pour réaffirmer ces choses qui ne changent pas. »

Il devrait parler du « partenariat étroit et de confiance entre la Barbade et le Royaume-Uni en tant que membres essentiels du Commonwealth », ajoutant qu’il existe une « détermination commune à défendre les valeurs que nous chérissons tous les deux et à poursuivre les objectifs que nous partageons ».

Il louera « les innombrables relations entre les peuples de nos pays – à travers lesquelles coulent l’admiration et l’affection, la coopération et les opportunités – qui nous renforcent et nous enrichissent tous ».

La Barbade a élu le mois dernier un président pour la première fois de son histoire, qui occupera le poste précédemment occupé par la reine.

Ces 70 années ont vu une transformation radicale dans la façon dont le chef d’État de la monarchie britannique se rapporte aux pays du Commonwealth, la reine Elizabeth II se souvenant des mouvements d’indépendance de pays comme la Barbade alors qu’ils luttaient pour se libérer de l’Empire britannique.

Ancienne colonie britannique, la Barbade a obtenu son indépendance en 1966, mais a depuis conservé la reine à la tête de l’État.

Cependant, cela survient également à un moment où la santé de la reine est chancelante – l’une des raisons pour lesquelles son fils, le prince Charles, la représente à l’étranger, comme il l’a fait non seulement ces dernières semaines, mais au cours des dernières années.

La visite du prince Charles n’a pas été universellement bien accueillie à la Barbade, certaines organisations s’opposant à la fois à la présence et à la participation du prince de Galles aux célébrations.

Il recevra également l’Ordre de la liberté de la Barbade, la plus haute distinction du pays.

David Denny, du mouvement caribéen pour la paix et l’intégration, a déclaré à Sky News que la visite du prince était « une insulte ».

Il a déclaré: « Nous avons appelé les manifestations pour que le peuple barbadien puisse exprimer sa solidarité ensemble et exiger des réparations de la famille royale, de Richard Drax et de toutes les entreprises qui auraient bénéficié de l’esclavage. »