Reine notamment absente de l’annonce de service du jour de Noël faite par Charles et Camilla | Royale | Des nouvelles

La reine est notamment absente dans le dernier communiqué publié par Clarence House. Le bureau du prince Charles et de Camilla a annoncé que quelques membres du cabinet se rendront à la chapelle St George le matin de Noël.

La déclaration disait: « Le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le comte et la comtesse de Wessex, et le duc et la duchesse de Gloucester assisteront à un service matinal à la chapelle St George du château de Windsor » le jour de Noël. «

Cette annonce suggère que le monarque a peut-être décidé de ne pas assister au service.

Cela survient alors que la reine n’a été vue quitter son domicile dans le Berkshire qu’à quelques reprises depuis le 20 octobre, lorsque ses médecins lui ont conseillé de n’effectuer que des tâches légères et de se reposer.

Le mois dernier, elle a été aperçue en train de se rendre à la chapelle royale près du château pour assister au double baptême de Lucas Tindall et August Brooksbank.

Au cours des deux derniers mois, elle n’a exercé aucune fonction royale en dehors des murs du palais.

C’est la deuxième année consécutive que Sa Majesté ne passe pas Noël à Sandringham en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces dernières années, la reine s’est normalement rendue à la chapelle pour le service de Noël en voiture en compagnie d’un parent.

Les autres membres de la famille parcouraient la courte distance entre Sandringham House et l’église St Mary Magdalene.

Plus tôt cette semaine, Clarence House avait déjà annoncé que le prince Charles et Camilla passeraient le jour de Noël avec le souverain, écrasant les craintes des fans royaux que le monarque passe sa première période festive en tant que veuve en dehors de sa famille.

La mention dans la déclaration du prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex, et du prince Richard et de la duchesse Birgitte suggère que ces quatre membres de la famille royale pourraient également tenir compagnie à la reine samedi.

Sept membres de la famille royale ne seront sûrement pas avec la reine demain.

Une source royale de haut rang a déclaré mercredi que la princesse Anne s’auto-isolait à son domicile du Gloucestershire, Gatcombe Park, après que son mari Sir Timothy Laurence a contracté Covid.

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ne sont pas non plus attendus au château de Windsor ce week-end.

Il a été confirmé jeudi après-midi que le couple et leurs enfants George, Charlotte et Louis passeraient Noël dans leur maison de Norfolk, Anmer Hall.

Ils seront rejoints par certains membres de la famille Middleton.

La reine fêtera demain son premier Noël depuis la mort du prince Philip.

Le défunt duc d’Édimbourg, décédé en avril au château de Windsor, était sûrement dans l’esprit du monarque alors qu’elle enregistrait son discours annuel.

Une image publiée jeudi soir et tirée de l’émission de Noël, qui sera diffusée le 25 décembre à 15 heures, montre le monarque vêtu d’une robe rouge festive.

La monarque a orné sa tenue d’une broche pleine de signification, car elle l’a également portée sur des photos prises lors de sa lune de miel avec Philip et lors de leur anniversaire de mariage Diamond.

De plus, sur son bureau, elle a affiché une photographie prise pour marquer leur 60e anniversaire de mariage.

Plus particulièrement, la souveraine portait la broche sur son côté droit plutôt que sur le côté gauche comme elle l’a fait tout au long de son règne.

Cela peut être un clin d’œil à son nouveau statut de veuve – un peu comme beaucoup de personnes qui ont perdu leur partenaire déplacent leur alliance de la main droite.

La diffusion de la reine aura lieu quelques heures seulement après qu’un autre rendez-vous festif royal sera diffusé à la télévision.

Ce soir, ITV diffusera Together at Christmas, le concert de chants de Noël animé par Kate.