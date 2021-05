Reine «peu probable» de supprimer les titres du prince Harry et de Meghan après avoir dévasté les «erreurs» de Diana | Royal | Nouvelles

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a déclaré que certains membres de la famille royale et leurs collaborateurs pourraient croire que le duc et la duchesse de Sussex devraient cesser d’utiliser leurs titres. Mais M. Palmer a ajouté que le monarque est “peu susceptible” de faire le mouvement après les “erreurs” qu’elle a faites avec Diana, qui a été dépouillée de son style HRH après son divorce avec le prince Charles.

S’adressant à Twitter, M. Palmer a déclaré: “Certains membres de la famille royale et leurs conseillers peuvent penser que Harry et Meghan devraient arrêter d’utiliser les titres royaux, mais la reine ne forcera probablement pas le problème après les erreurs qu’elle a commises avec Diana.”

Harry a déclenché une nouvelle controverse avec son interview en podcast la semaine dernière, qui l’a vu suggérer que son père, le prince Charles, la reine et le prince Philip avaient échoué en tant que parents.

Les assistants royaux voudraient maintenant que Meghan et Harry renoncent à leurs titres royaux.

Une source a déclaré dimanche au Mail: «Les gens sont consternés qu’il ait pu faire cela à la reine alors que le duc d’Édimbourg est à peine dans sa tombe.

«Entraîner son grand-père dans tout cela est tellement choquant et irrespectueux.

«Le duc de Sussex a maintenant passé beaucoup de temps à souligner qu’il n’est pas différent des autres et à attaquer l’institution qui, selon lui, lui a causé tant de douleur.

“Il y a un sentiment croissant que si vous n’aimez pas tant l’institution, vous ne devriez pas avoir les titres.”

Un autre a ajouté: «Ils devraient mettre les titres en suspens, afin qu’ils existent toujours, mais ne sont pas utilisés, comme ils ont accepté de le faire avec leurs RHS.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas vous arriver’.”

Il a ajouté: “C’est difficile à faire mais pour moi, cela se résume à la prise de conscience. Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à dire ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école , c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, donc cela signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?

“Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et mettre votre famille en premier et votre santé mentale en premier.”

Le duc – qui a quitté ses fonctions royales pour une nouvelle vie en Amérique avec Meghan – a également comparé la vie royale à “un mélange entre The Truman Show et le fait d’être dans un zoo”.

L’apparition de Harry au podcast fait suite à son interview controversée d’Oprah Winfrey et de Meghan, diffusée en mars.

L’interview révélatrice a vu les Sussex faire une série d’affirmations explosives sur la famille royale, plongeant la monarchie dans une nouvelle crise un an après Megxit.

Et Harry devrait parler à nouveau dans sa nouvelle série documentaire Apple TV + sur la santé mentale avec Winfrey, qui commence plus tard ce mois-ci.

Meghan et Harry vivent maintenant en Californie après avoir quitté leurs rôles royaux en mars 2020.