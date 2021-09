Reine ravie alors que le prince George, Charlotte et Louis participent à la «tradition» royale | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants auraient rejoint le monarque à Balmoral la semaine dernière. Selon un ami de la famille, il est récemment devenu une tradition que la reine garde le dernier week-end d’août gratuit pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants pendant ses vacances d’été en Écosse.

L’initié a déclaré à Vanity Fair: “C’est devenu une tradition ces dernières années que le week-end férié soit la dernière réunion de famille avant Noël et que tout le monde soit invité.

“Dans le passé, cela s’est transformé en une grande soirée pyjama avec de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine.

“Sa Majesté l’apprécie énormément.”

Une source a ajouté que le prince William, Kate, George, Charlotte et Louis ont eu “un moment privilégié” avec Sa Majesté à Balmoral.

La source a déclaré: “William, Kate et les enfants ont passé du temps en famille en Écosse et ils viennent de passer un moment privilégié avec la reine.

«Ils aiment toujours aller à Balmoral, ils aiment le plein air, se promener dans les collines et passer du temps de qualité avec leur famille.

“C’est là que William a passé une grande partie de son enfance et il est important pour lui que ses enfants vivent ce qu’il a fait lorsqu’il était jeune garçon.”

Le monarque a été officiellement accueilli dans sa résidence privée dans les Highlands écossais en août par une haie d’honneur mettant en vedette une mascotte de poney Shetland.

Elle a inspecté les soldats de la compagnie Balaklava, 5e bataillon du Royal Regiment of Scotland.

Les cornemuses et tambours du 3e bataillon du régiment ont joué pendant la cérémonie et la mascotte du Royal Regiment of Scotland, le caporal suppléant Shetland Pony Cruachan IV, a également participé.

Des membres de la famille royale, dont le prince Andrew, Sarah Ferguson, la princesse Eugénie et son fils August, ont été vus arriver à Balmoral pour rejoindre Sa Majesté.

L’Écosse est un sanctuaire de bienvenue pour la famille royale depuis l’époque de la reine Victoria, alors qu’elle s’adonne à des activités champêtres dans les Highlands.

Bien qu’elle soit en vacances, le travail se poursuit pour le chef de l’État, car chaque jour elle reçoit des ministres du gouvernement et de ses représentants dans le Commonwealth et les pays étrangers, des informations sous forme de documents d’orientation, de documents du Cabinet et d’autres documents d’État à son attention. .