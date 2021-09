Reine ravie alors qu’elle célèbre un énorme succès après une année royale tumultueuse | Royale | Nouvelles

La monarque, 95 ans, célèbre sa saison de course la plus réussie depuis des décennies. Cela vient après une année royale difficile pour la reine avec la mort de son mari bien-aimé, le prince Philip et les retombées de l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Le cheval du monarque, Fresh Fancy, a remporté sa course à Kempton Park hier, marquant le 30e vainqueur de Sa Majesté de la saison de plat.

Cela signifie que 2021 est la saison de course la plus réussie de la reine depuis que The Racing Post a commencé ses records en 1988.

Et les courses de plat devraient se poursuivre pendant encore plusieurs semaines, ce qui pourrait voir Sa Majesté remporter de nouveaux succès.

Le record précédent de la reine était de 29 victoires en 2019.

Cette année, le chef de l’État a également eu deux gagnants en sauts portant son total annuel à 32.

La reine, connue pour son amour des courses de chevaux, sera sans aucun doute ravie.

Il survient après une année tumultueuse pour la famille royale après la mort du duc d’Édimbourg quelques mois seulement avant son centenaire.

“Elle pourrait vous dire tous les chevaux qu’elle a élevés et possédés depuis le tout début – elle n’oublie rien.

“Je me souviens à peine de ce que j’ai élevé il y a un an, mais elle est encyclopédique sur ses connaissances.”

La reine est actuellement en vacances à Balmoral.

Le monarque passe traditionnellement l’été dans sa résidence privée écossaise où elle est rejointe par d’autres membres de la famille royale.

L’Écosse est un sanctuaire de bienvenue pour la famille royale depuis l’époque de la reine Victoria alors qu’elle poursuit ses activités dans les Highlands.

Bien qu’elle soit en vacances, le travail se poursuit pour la reine car chaque jour elle reçoit des ministres du gouvernement et de ses représentants dans le Commonwealth et les pays étrangers, des informations sous forme de documents d’orientation, de documents du Cabinet et d’autres documents d’État à son attention.