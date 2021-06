Reine ravie après avoir reçu un corgi de six semaines du prince Andrew | Royale | Nouvelles

in

La reine a reçu deux nouveaux chiens du prince Andrew en février pour lui tenir compagnie pendant que le prince Philip se remettait d’une opération cardiaque. Cependant, elle a été “dévastée” lorsque son chiot Dorgi de cinq mois, Fergus, est décédé d’un problème cardiaque plus tôt cette année.

Maintenant, le duc d’York et ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, lui ont acheté un autre chiot de six semaines pour son anniversaire.

Le chiot actuellement sans nom lui a été offert à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.

Une source du château de Windsor a déclaré: “La reine a traversé une période difficile et elle est absolument ravie d’avoir un nouveau corgi.

“Elle était bouleversée lorsque Fergus est décédé subitement, mais ce nouveau chien sera une compagnie parfaite pour Muick à l’avenir.”

Fergus a également été acheté par le prince Andrew avec un autre corgi, Muick, pour tenir compagnie à sa mère pendant que le duc d’Édimbourg se remettait d’une opération cardiaque.

La triste mort de Fergus, cinq mois, est survenue moins de deux mois après que la reine eut dit au revoir à sa “force et à rester” le prince Philip.

À l’époque, une source avait déclaré au Sun : “La reine est absolument dévastée.

« Les chiots ont été amenés pour lui remonter le moral pendant une période très difficile.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry invités à revenir pour le baptême de Lilibet

“Elle avait dit qu’elle n’allait plus avoir de corgis.

“Mais ça a été un peu une période de test.”

En 2015, il a été signalé que la reine avait cessé d’élever des corgis parce qu’elle ne voulait pas en laisser après sa mort.

Au cours de son règne, la reine a possédé plus de 30 chiens de la race et son dernier, Willow, est décédé en 2018 des suites d’un cancer.

C’était la première fois que le monarque ne possédait pas de corgi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

On pense également que Fergus et Muick ont ​​été les premiers que la reine ait eus qui ne descendent pas d’un corgi appelé Susan qu’elle a reçu pour son 18e anniversaire en 1944.

Un initié a précédemment déclaré qu’elle était « ravie » de ses deux nouveaux chiots alors qu’elle passait le verrouillage au château de Windsor.

Ils ont déclaré le mois dernier : « Il est impensable que la reine n’ait pas de corgis.

« C’est comme si la Tour de Londres n’avait pas de corbeaux.

“Ils ne sont là que depuis quelques semaines, mais on dit qu’ils sont adorables et ont fait du château leur maison.

“On dit que les deux apportent beaucoup de bruit et d’énergie dans le château pendant que Philip est à l’hôpital.”