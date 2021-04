Reine «ravie» d’avoir le prince Philip à la maison pour Pâques avant le service privé du dimanche | Royal | Nouvelles

Il faisait suite à des images montrant la reine et le prince Charles souriant au château de Windsor.

Une source royale a déclaré au point de vente: «Il va sans dire que l’année dernière a été une période de test incroyable pour tous et en particulier ces dernières semaines.

«Mais la famille s’est rapprochée, la reine et le prince de Galles, avec l’aide du prince William, ont guidé la famille et tout le monde a très hâte à l’avenir.

«Sa Majesté est ravie d’avoir le duc d’Édimbourg à la maison et il est de bonne humeur étant revenu de l’hôpital pour poursuivre son rétablissement.

« Ces nouvelles photos montrent définitivement un côté plus léger à la reine et à son fils et ils souhaiteront à tous de très joyeuses Pâques alors que nous pourrons recommencer à revoir nos proches. »