Reine ravie du retour de la relève de la garde pour la première fois depuis le verrouillage | Royale | Nouvelles

En raison de la pandémie de coronavirus, l’événement de la relève de la garde a été interrompu, marquant la plus longue pause depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, la cérémonie a commencé dans un signe que la Grande-Bretagne revient à la normalité.

Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, a tweeté : « Dans un nouveau signe du retour à la normale de la Grande-Bretagne après Covid-19, la relève de la garde a repris aujourd’hui au palais de Buckingham après la plus longue pause depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Les Coldstream Guards ont eu l’honneur d’entreprendre la première cérémonie de changement de garde au palais depuis mars 2020.

« Plus tôt, la No 3 Company, le 1er Bataillon Coldstream Guards et la fanfare du régiment défilaient à Wellington Barracks, un spectacle bienvenu pour les touristes visitant Londres. »

La relève de la garde au palais de Buckingham est la cérémonie au cours de laquelle la garde de la reine confie la responsabilité de protéger le palais de Buckingham et le palais de St. James à la nouvelle garde.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent les gardes marchant vers le palais de Buckingham sous le regard des spectateurs.

De nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter pour partager leur joie du retour de l’événement cérémonial.

Une personne a écrit : « Ah comme c’est merveilleux !!

“J’ai hâte de voir ce moment incroyable de mes propres yeux.”

Les gardes protègent les rois, les reines et les palais royaux depuis 1656.

La cérémonie a eu lieu à l’origine au Palais de Whitehall

Le palais de Whitehall était la résidence officielle du roi et de la reine à Londres jusqu’en 1689.

Lorsque la maison royale a déménagé au palais St James, la cérémonie s’est également déplacée et lorsque la reine Victoria a emménagé au palais de Buckingham, la relève de la garde s’y est installée.

La cérémonie de la relève de la garde a lieu quatre fois par semaine au palais de Buckingham.

Mais suite aux conseils du gouvernement pendant la pandémie, la cérémonie a été reportée “jusqu’à nouvel ordre”.

Une déclaration du palais de Buckingham a déclaré en mars: “Conformément aux conseils du gouvernement pour éviter les rassemblements de masse, il a été convenu que la cérémonie de la relève de la garde au palais de Buckingham, au palais de St James et au château de Windsor sera reportée jusqu’à nouvel ordre .

“Les conseils seront examinés en permanence, en vue de redémarrer le cas échéant.”

Comme de nombreuses personnes tout au long de la pandémie, la famille royale a été forcée de s’adapter et d’annuler des voyages à l’étranger et un certain nombre d’événements à grande échelle.

En mars, le prince William a déclaré : « Nous avons tous un rôle à jouer si nous voulons protéger les plus vulnérables.

« Cela signifie agir sur les derniers conseils d’experts, rester à la maison si nous ou ceux avec qui nous vivons avons des symptômes et éviter les contacts non essentiels pour aider à réduire la propagation du virus. »

La reine Elizabeth II a déclaré qu’elle et sa famille étaient “prêtes à jouer notre rôle” dans la lutte contre COVID-19.

