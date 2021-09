Reine reçoit une adorable peinture d’une fille polonaise de 12 ans | Royale | Nouvelles

in

Basée dans le village de Lipka, dans le nord de la Pologne, Wanessa Bąkowska, 12 ans, a décidé d’écrire à la reine Elizabeth II plus tôt cette année pour se présenter, parler de sa vie d’enfant trisomique et offrir un morceau à la mère de Charles. d’art qu’elle a fait elle-même. Elle a eu des nouvelles de la reine il y a à peine un mois et est “sur la lune”, selon sa mère qui a partagé l’ensemble du processus sur Facebook.

Dans sa lettre à la reine, Wanessa a écrit avec une belle calligraphie :

« Votre Majesté, je m’appelle Wanessa et j’ai 12 ans.

« Je vis en Pologne, dans la petite ville de Lipka.

« J’ai de merveilleux professeurs et de nombreux amis.

“J’ai maman Karolina, papa Rafał, frère Alan et soeur Nutka.

Elle a terminé en disant comment la reine lui avait demandé de remercier la jeune fille de 12 ans pour sa “prévenance d’avoir pris le temps d’écrire” et lui a souhaité le meilleur pour l’avenir.

Postant sur Facebook au nom de Wanessa, maman Karolina a écrit : « Les rêves sont faits pour être réalisés. Aujourd’hui, j’ai reçu une réponse à ma lettre de la reine Elizabeth.

L’art de la petite fille, en plus d’atteindre le monarque, a également été exposé à Pila et à Varsovie l’année dernière.

Sa page Facebook, créée en mai 2019, indique qu’elle affiche : « Des images peintes par une fille handicapée trisomique qui a versé sa beauté intérieure et sa sensibilité sur la toile.