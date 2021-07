in

Le fait que le monarque, 95 ans, ne se livre pas à la collation désordonnée du feu de camp n’a pas surpris les fans sur les réseaux sociaux. Il est apparu lors d’une visite dans un espace communautaire géré par la Children’s Wood Charity à Glasgow, a révélé Rebecca English du Daily Mail sur son compte Twitter.

Selon Mme English, la reine et la princesse Anne ont rejoint certains des enfants près du feu de camp, cependant, lorsque l’un des enfants a offert à la reine une guimauve à rôtir sur le feu, elle a répondu: “Non, c’est très gentil de votre part.”

Ce n’est pas le seul aliment malsain que la reine refuse de manger.

Selon Darren McGrady, ancien chef cuisinier royal, Sa Majesté n’a jamais mangé de pizza au cours de ses 11 années au Palace.

Il a déclaré que la reine préférait la cuisine française, ce qui signifie que les plats italiens comme la pizza ne sont pas servis dans le palais.

La société a conçu et créé UKube-1, le premier satellite écossais et un projet pilote de l’UKSA (United Kingdom Space Agency), et a depuis lancé dix satellites locaux de Glasgow.

Sept satellites sont actuellement en production sur le site de Glasgow.

Le Dr Graham Turnock, directeur général de l’UKSA, a déclaré que les ambitions de Satnews UK sont d’être un leader mondial de l’industrie spatiale.

« De l’observation spatiale de la Terre et de l’analyse des données à la conception et à la fabrication de satellites de classe mondiale, l’Écosse est au cœur des ambitions spatiales du Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

“Je suis ravi que Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale la Princesse Royale aient choisi de visiter les entreprises spatiales aujourd’hui, et j’espère qu’elles seront aussi ravies que moi de cette extraordinaire réussite pour l’Écosse.”