Reine saluée comme «mère de la nation» comme les Britanniques aiment le monarque PLUS depuis le spectacle d’Oprah -poll | Royal | Nouvelles

L’enquête OnePoll auprès de 2000 personnes entre le 9 mars et le 11 mars a constaté que 45% pensaient «plus positivement à la reine» après l’entrevue où des affirmations non fondées selon lesquelles la famille royale avait dissimulé le racisme avaient été faites par le duc et la duchesse de Sussex. Seulement 7 pour cent jugent «plus négativement» Sa Majesté. Le prince basé aux États-Unis et son ancienne épouse actrice ont également manqué de raison, 64% d’entre eux pensant qu’ils devraient renoncer à leurs titres royaux et 66% s’opposant à ce que le contribuable britannique finance sa sécurité personnelle.

L’ancien ministre Sir John Hayes, président du groupe influent du Common Sense des députés conservateurs, a déclaré: «Comme nous le pensons ce week-end de toutes nos mères, la reine est un symbole de maternité pour notre nation et le Commonwealth, elle est la mère de la nation. «Ce sondage montre que quoi qu’en pensent les Américains, il est clair que le bon sens du peuple britannique prévaut.» Le député conservateur de Dudley North, Marco Longhi, un autre membre éminent du groupe Common Sense, a été surpris par les affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles un membre de la famille avait été raciste en demandant quelle couleur de peau le fils du couple Archie aurait avant sa naissance. M. Longhi a déclaré: «Je suis marié à un Brésilien dont le teint est beaucoup plus foncé pour moi et je me souviens d’avoir eu de telles conversations sur la couleur de la peau de nos propres enfants avant la naissance. En fait, Monica est aussi blanche que moi et Daniela est aussi sombre que sa mère. «Suggérer que même avoir ces conversations est raciste est épouvantable, et je mettrais n’importe qui au défi avec plus de force. J’aime toute ma famille et je me réjouis de sa diversité. «J’ai horreur de toutes les formes de racisme et si le racisme était un facteur de motivation dans la conversation du royal avec Meghan, alors c’était clairement faux – mais seuls les présents le sauront jamais. «Il est regrettable que l’interview contienne ce récit de Meghan sans aucune explication du contexte ou de l’intention, de même qu’il était médiocre de la part d’Oprah de ne chercher aucune clarification.

Le député conservateur d’Ipswich, Tom Hunt, a ajouté: «Les résultats du sondage et le ferme soutien à la reine ne me surprennent pas du tout. «Il est également difficile de voir comment le duc et la duchesse de Sussex peuvent conserver leurs titres. Compte tenu de ce qu’ils ont dit, je ne sais pas vraiment pourquoi ils voudraient les garder. Le sondage a également révélé qu’une majorité de personnes estimaient qu’Harry était conscient des conséquences de l’interview. L’enquête OnePoll a révélé que 36% des personnes interrogées se sentaient plus positives à propos de Harry et 37% réagissaient négativement. Il y a eu une réponse similaire à Meghan, qui se sentait plus positive à 36% et 41% à réagir négativement. Le duc et la duchesse de Cambridge ont été vus de manière plus positive après l’entretien, avec respectivement 31% et 32% des personnes interrogées ayant opté pour cela, par opposition à une réaction négative de 18% pour les deux.