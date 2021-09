Reine s’apprête à remettre des médailles aux « héros » qui ont aidé aux évacuations d’Afghanistan | Royale | Nouvelles

in

L’honneur devrait être décerné par Sa Majesté à tous ceux qui ont participé au pont aérien dans sa liste d’honneurs du Nouvel An. Les plans auraient été approuvés par le n ° 10 pour les courageux héros qui ont aidé à effectuer l’une des plus grandes évacuations aériennes de l’histoire.

Une source a déclaré au Mirror : « Le Premier ministre est entièrement derrière l’idée.

“Cela mettra enfin un peu d’honneur dans ce qui a été un système assez déshonorant ces derniers temps.”

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le député conservateur et vétéran de l’Afghanistan Johnny Mercer seraient également à l’origine de cette décision.

Les plus hautes récompenses devraient être décernées aux commandants d’opérations et aux troupes qui ont fait preuve d’une grande bravoure.

Les derniers soldats ont quitté l’Afghanistan en août, marquant la fin de 20 ans d’intervention militaire dans ce pays déchiré par la guerre.

Le pont aérien, baptisé Opération Pitting, a impliqué plus de 1 000 personnes et comprenait 165 vols transportant 15 000 personnes du pays en quelques semaines seulement.

Au cours de l’évacuation, 13 militaires américains et plus de 170 civils ont malheureusement perdu la vie près de l’aéroport de Kaboul après une attaque terroriste de l’Etat islamique-K.

La liste des distinctions est annoncée deux fois par an, au Nouvel An et à la mi-juin pour l’anniversaire officiel de la Reine.

Le fils du prince Charles, le prince Harry, a effectué deux tournées en Afghanistan, l’une en 2008 et l’autre en 2012.

Le duc de Sussex a servi dans l’armée britannique pendant 10 ans au total.

Parlant de son séjour là-bas, le prince Harry a déclaré: “Une minute, vous êtes endormi au lit, six minutes et demie plus tard, vous parlez à quelqu’un au sol qui se fait tirer dessus.”