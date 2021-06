Reine s’avérera vitale pour apaiser les tensions entre Biden et Johnson sur l’Irlande du Nord | Royale | Nouvelles

in

Joe Biden « enflamme » les tensions en Irlande du Nord, selon Mulvaney

M. Biden est arrivé au Royaume-Uni pour le sommet du G7 à Cornwall, mais terminera son voyage par une visite au château de Windsor pour voir Sa Majesté dimanche. Le président, qui est très fier de son héritage irlandais, a été franc sur le sujet du Brexit et de la façon dont il pourrait affecter l’Irlande du Nord et l’accord du Vendredi saint. Cela le met en désaccord avec M. Johnson, l’un des architectes du Brexit, qui n’a pas réussi à empêcher les tensions sur la frontière irlandaise avec son accord.

L’administration Biden a averti le négociateur britannique du Brexit, Lord Frost, qu’il risquait d’envenimer la situation s’il ne transigeait pas sur les contrôles aux frontières.

Pendant ce temps, les pourparlers UE-Royaume-Uni sur le sujet semblent s’être effondrés à la veille du G7, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, déclarant que la patience était “très, très mince”.

Cependant, la reine, en tant que diplomate ultime, a réussi à aplanir de telles tensions dans le passé.

Lors d’une visite historique pour son jubilé de diamant il y a 10 ans, la reine a rencontré et serré la main du grand du Sinn Fein et ancien commandant de l’IRA Martin McGuinness.

La reine s’avérera vitale pour apaiser les tensions entre Joe Biden et Boris Johnson (Image: GETTY)

M. et Dr Biden arrivant au Royaume-Uni sur Air Force One (Image: GETTY)

Ceci malgré le fait que M. McGuinness a été impliqué dans l’assassinat de l’un des membres de la famille de la reine, Lord Mountbatten, en 1979.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que M. Biden gardera cela à l’esprit lors de sa première visite au Royaume-Uni en tant que président.

Il a déclaré : « Le président, d’origine irlandaise catholique, joue avec sa circonscription comme le ferait n’importe quel politicien.

« L’accord du Vendredi saint est sacro-saint pour lui et son point de vue sur le Brexit et la manière dont il affecte les questions liées à l’Irlande du Nord diffèrent de ceux du Premier ministre Boris Johnson.

La reine serrant la main de Martin McGuinness (Image: GETTY)

«Il gardera à l’esprit que la visite d’État la plus réussie du règne de la reine a été sa visite en Irlande en 2011, qui a conduit à une visite réciproque du président irlandais et également à une réunion avec le vice-premier ministre d’Irlande du Nord et ancien commandant de l’IRA. Martin McGuinness.

Il a ajouté que l’amitié de la reine avec Barack et Michelle Obama aidera “sans aucun doute” la relation de M. Biden avec elle, puisqu’il a été vice-président de M. Obama pendant huit ans.

M. Fitzwilliams a également fait valoir que la rencontre de la reine, 95 ans, et de M. Biden, 78 ans, illustre à quel point les personnes âgées peuvent encore apporter des contributions fantastiques à la vie nationale.

Il a déclaré à Express.co.uk : « La reine avait une relation très amicale avec les Obama et cela est sans aucun doute important.

Barack Obama et la reine s’entendent très bien (Image: GETTY)

La reine salue Barack et Michelle Obama (Image: GETTY)

« Elle et le président Biden ont tous deux une énorme expérience et tous deux sont des exemples de la façon dont les personnes d’un âge avancé peuvent continuer à apporter une contribution significative à la vie nationale.

«Il saura qu’elle est le chef d’État le plus en vue du monde et le seul qui reste à avoir servi pendant la guerre.

« La rencontre entre eux sera donc une occasion particulièrement spéciale.

M. Fitzwilliams a poursuivi en disant que la reine peut pousser un soupir de soulagement en sachant que ses conversations avec M. Biden resteront privées.

Joe Biden appelle la Royal Air Force « RFA » pendant son discours

Son prédécesseur Donald Trump a enfreint le protocole en disant à Piers Morgan d’ITV ce que la reine avait dit à propos du Brexit : qu’il était “complexe”.

L’expert a déclaré: “Elle saura qu’à Biden, elle peut compter sur le fait que leurs conversations restent privées, ce qui n’était pas le cas avec le président Trump, dont le comportement erratique est devenu tristement célèbre.

“La rencontre entre eux devrait s’avérer inestimable pour les liens réputés étroits que l’Amérique entretient avec la Grande-Bretagne.”

Le seul point de friction de leur relation pourrait être les commentaires de M. Biden sur l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Le président a salué le «courage» de Meghan pour avoir parlé de la santé mentale.

Cependant, pour la reine et le reste de la famille royale, l’entretien a été un désastre complet, car le duc et la duchesse de Sussex ont lancé accusation après accusation contre The Firm.

M. Fitzwilliams a déclaré: “Beaucoup a été fait des éloges de Biden pour le” courage “de Meghan à s’exprimer sur le sujet de la maladie mentale lors de l’interview” explosive “avec Oprah Winfrey qui a été si dommageable pour la monarchie.”

Cependant, la reine a toujours été capable de garder ses propres sentiments à l’intérieur et de faire ce qui est le mieux pour le pays, la rencontre avec M. McGuinness en est un exemple.

Il est presque certain qu’elle pourra mettre de côté tous les sentiments qu’elle a à propos de cette interview afin d’accueillir chaleureusement M. et le Dr Biden chez elle à Windsor.