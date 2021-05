Reine sérénade quotidiennement par un air de cornemuse sous sa fenêtre – la routine matinale mise à nu | Royal | Nouvelles

Le musicien, connu sous le nom de Piper to the Sovereign, a l’honneur d’agir comme un réveil humain pour Sa Majesté, diffusant des airs à portée de voix de la chambre de la reine tous les jours de la semaine. Piper to the Sovereign se tient sous la fenêtre du monarque au palais de Buckingham, au château de Windsor, à Balmoral ou à Holyroodhouse et joue pendant 15 minutes, à partir de 9h.

Ils sont “responsables de jouer de la cornemuse chaque fois que Sa Majesté le demande”, selon Hello! Magazine.

Le poste de la maison royale existe depuis le règne de l’arrière-arrière-arrière-grand-mère de la reine, la reine Victoria, en 1843.

Seulement 16 personnes ont occupé le rôle depuis sa création avec seulement deux périodes d’inactivité – pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus récemment, lorsque le Pipe Master Scott Methven s’est retiré du rôle pour des raisons familiales.

L’absence de M. Methven a laissé la reine sans réveil matinal pendant plus de cinq semaines.

Le poste est actuellement occupé par le Pipe Master Richard Grisdale, du Royal Regiment of Scotland, qui a succédé à M. Methven en 2019.

À l’époque, une source de Balmoral a déclaré au Mail: «La reine était très compréhensive et compatissante et a convenu que Scott devrait cesser ses fonctions immédiatement.

«Elle a tout à fait compris sa position et lui a dit de ne pas s’inquiéter.

“C’est vraiment étrange parce que tout le monde y est tellement habitué et pendant les premiers jours, c’était vraiment bizarre de ne pas entendre le son.”

Le compositeur a la tâche prestigieuse de composer des pièces pour des occasions royales ou d’État.

Judith Weir est l’actuelle titulaire du poste depuis 2014, marquant l’histoire en tant que première femme à occuper ce poste.

La reine ne se serait cependant pas réveillée au son de la cornemuse, commençant sa journée vers 7 h 30 avant de prendre un bain à exactement sept pouces de profondeur.

Elle enfile ensuite sa première tenue mais, selon son emploi du temps, peut changer jusqu’à cinq fois par jour.

Sa Majesté prendra généralement un petit-déjeuner vers 8h30 avant de se rendre sur le balcon pour profiter du jeu de cornemuse qui commence officiellement la journée du monarque.