Reine snobée après que Joe Biden a ordonné de «ne pas s’incliner» pour Sa Majesté | Royale | Nouvelles

M. Biden et la première dame Jill Biden ont rencontré la reine au château de Windsor hier après la fin du sommet du G7 à Cornwall. La visite comprenait une garde d’honneur et un goûter avec le monarque, qui lui aurait posé des questions sur le chinois Xi Jinping et le russe Vladimir Poutine. M. Biden a fait l’éloge de la femme de 95 ans, déclarant ensuite: “Je ne pense pas qu’elle serait insultée, mais elle m’a rappelé ma mère, son regard et juste la générosité.”

La Maison Blanche a révélé que M. Biden avait déjà rencontré la reine – en 1982 alors qu’il était un jeune sénateur – et c’est sa propre mère qui lui a donné un conseil.

Dans un mémoire qu’il a publié il y a plusieurs années, il a déclaré qu’elle lui avait dit : « Ne vous prosternez pas devant elle.

Selon les rapports, il ne s’est pas incliné pour elle dimanche – ce que certains ont vu comme un camouflet, mais ce n’est pas une violation du protocole royal.

Un utilisateur de Twitter a noté : “Les gens ne sont-ils pas censés s’incliner ou faire une révérence en signe de respect envers la reine ? Juste curieux.”

Un autre a ajouté: “Y a-t-il une raison pour laquelle Biden et sa femme ne se sont pas inclinés pour la reine?”

Et un troisième a affirmé : « Ils étaient censés lui faire la révérence et s’incliner devant elle. N’ont-ils pas de manoirs ?

Il n’y a pas de codes de conduite obligatoires lors de la rencontre avec la reine, mais beaucoup de gens souhaitent observer la forme traditionnelle.

Pour les hommes, il s’agit d’un nœud de cou, tandis que les femmes font une petite révérence, mais de nombreux dirigeants mondiaux ont choisi de ne pas le faire auparavant.

La reine a rencontré tous les présidents américains depuis la Seconde Guerre mondiale, à l’exception de Lyndon Johnson, et il y a eu un certain nombre d’erreurs.

Le week-end a été chargé pour Sa Majesté, qui a rencontré les dirigeants mondiaux vendredi lorsqu’elle a assisté à la réception du G7 à l’Eden Project à Cornwall.

Elle a ensuite été ramenée d’urgence à Windsor dans la soirée afin qu’elle puisse assister à Trooping the Colour.

Le défilé officiel d’anniversaire pour marquer le 95e anniversaire de la reine était un événement à échelle réduite en raison des restrictions COVID-19.

Il s’agissait également du premier événement officiel organisé par la reine au château depuis les funérailles du prince Philip il y a six semaines.