Reine surprise avec un ours en peluche sur mesure pour célébrer son anniversaire officiel | Royal | Nouvelles

Les animaux moelleux sont vêtus d’un chapeau turquoise et d’un manteau assorti avec une broche épinglée sur la poitrine. L’ensemble est fait de pure soie et s’inspire des tenues populaires que la reine a portées au fil des ans à Royal Ascot, Trooping the Colour et les mariages royaux.

Le chapeau de l’ours en peluche comporte trois roses en organza faites à la main, tandis que le manteau est détaillé avec des boutons nacrés.

La broche est une réplique brodée de la précieuse pièce de turquoise et de diamant donnée à Sa Majesté par la reine Mary.

Les jouets ont été fabriqués à la main dans une usine historique du Shropshire par Merrythought, le plus ancien fabricant d’ours en peluche du Royaume-Uni.

Bien qu’elle ait eu 95 ans le 21 avril, l’anniversaire officiel de la reine est célébré en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth chaque année en juin.

Sa Majesté a été le premier monarque de l’histoire britannique à célébrer son 95e anniversaire.

Avant les vacances, les ours fabriqués à la main ont été mis en vente, donnant aux fans royaux la possibilité de marquer l’occasion en en achetant un pour eux-mêmes ou en l’achetant comme cadeau.

Plus tôt cette année, Merrythought a publié un ours en peluche du prince Philip portant son uniforme de la Royal Navy.

Sarah Holmes, la directrice générale de la quatrième génération de l’entreprise, a déclaré que le personnel voulait marquer son anniversaire en fabriquant une peluche “en l’honneur” de Sa Majesté.

LIRE LA SUITE: Actualités de Sophie Wessex: Lady Louise Windsor remportera-t-elle le titre de RHS?

«Nous avons des collectionneurs du monde entier qui nous suivent pour nos ours en peluche commémoratifs royaux, et nous voulions célébrer notre reine tant admirée et offrir un magnifique ours en son honneur.»

La dernière création de la collection royale de Merrythought vient après que l’entreprise a célébré ses 90 ans d’activité l’année dernière.

La reine a perdu son mari bien-aimé le 9 avril à seulement deux mois de ce qui aurait été son 100e anniversaire.

En novembre dernier, le couple a posé pour des photos au château de Windsor alors qu’ils célébraient leur 73e anniversaire de mariage.

Après son séjour d’un mois à l’hôpital ce printemps, Philip est retourné à la résidence royale du Berkshire pour récupérer.

Le duc d’Édimbourg avait subi une chirurgie cardiaque pour une maladie préexistante.

La reine, qui est maintenant veuve, n’a pas tardé à reprendre ses fonctions royales après les funérailles sombres de son mari à la mi-avril.

Elle a pris part à plusieurs engagements royaux sur Zoom et serait désireuse de revenir à son calendrier complet de rendez-vous avant Covid.

Les ours en peluche de la reine et de Philip se vendent 275 £ chacun, avec une réduction de 25 £ s’ils sont achetés ensemble.