Reine surprise en train de regarder la montre alors qu’elle plaisante avec le garde pendant Trooping the Color | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, a reçu son cadeau d’anniversaire officiel des forces armées du pays – une cérémonie de faste et d’apparat en son honneur. Le château de Windsor a été le théâtre du spectacle surnommé un mini Trooping the Colour, mettant en vedette des soldats qui ont soutenu les communautés et le NHS pendant la pandémie ou ont servi à l’étranger dans le cadre d’opérations militaires. De son dais, la reine a regardé la cérémonie se dérouler avec des gardes dans leurs tuniques écarlates et leurs peaux d’ours et le Household Cavalry Mounted Regiment dans leurs cuirasses et leurs casques à plumes.

La reine s’est arrêtée pour parler au général de division commandant la division des ménages, le général Chris Ghika.

Au cours de la conversation, la monarque jette un rapide coup d’œil à sa montre et avance rapidement.

Le défilé d’anniversaire est un cadeau de la division Household – les régiments les plus prestigieux de l’armée – qui a une affinité étroite avec le monarque et tient à montrer sa loyauté envers la couronne.

La cérémonie traditionnelle Trooping the Color, qui se déroule normalement à Londres et comprend des centaines de militaires et des milliers de spectateurs, a été exclue pour la deuxième année consécutive en raison de la menace du coronavirus.

Le lieutenant-colonel Guy Stone, qui a planifié les célébrations officielles de l’anniversaire de la reine dans le quadrilatère du château de Windsor, a déclaré qu’il souhaitait créer une “journée mémorable et édifiante” pour le monarque.

