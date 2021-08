Reinier Jesus marque le dernier penalty en fusillade pour envoyer le Brésil en finale des Jeux olympiques

La demi-finale olympique masculine d’aujourd’hui entre le Brésil et le Mexique était en fait une revanche de la finale de 2012 à Londres, que le Brésil a finalement perdu 2 à 1.

Cette défaite a été vengée aujourd’hui, alors que le Brésil, champion en titre, a emmené les Mexicains jusqu’aux tirs au but et les a battus après 120 minutes sans but.

Le Brésil, qui a commencé la première mi-temps comme l’équipe la plus forte, a eu du mal en seconde période pour continuer à imposer son jeu. Leur plus grand moment est venu tard dans le règlement, lorsque Richarlison a raté une excellente occasion de sortir de l’impasse après avoir reçu un bon centre de Dani Alves.

Reinier Jesus du Real Madrid a commencé ce match sur le banc (comme c’est le cas pour tous les matchs du Brésil pendant ces Jeux olympiques), mais est entré en jeu à la 72e minute pour Claudinho.

Le grand moment de Reinier est survenu lors des tirs au but, où, avec son équipe en avance de 3 à 1 aux tirs au but, il est monté au créneau sachant qu’un but enverrait sa nation en finale, et il ne s’est pas trompé :

“Nous l’avons mérité et c’est finalement ce que nous avons ressenti”, a déclaré l’entraîneur-chef du Brésil Andre Jardine après le match. « Si vous méritez de gagner pendant le match, les choses se passent aux tirs au but. « Le Mexique a un très bon niveau. C’est une équipe qui défend très bien et qui est aussi très dangereuse en attaque. Cela nous a demandé beaucoup de concentration.

Le Brésil attend maintenant le vainqueur du match Japon – Espagne.