Reinier : “L’Espagne est une grande équipe, ce sera un grand match”

Le Brésil arrive avec un maximum de force pour affronter l’Espagne en finale du tournoi de football masculin à Tokyo 2020. Bien qu’il ait un onze de départ très bien défini, l’entraîneur André Jardine reste toujours sur le banc une arme secrète qu’il a porté dans tous les jeux des Jeux Olympiques et qui a été clé pour débloquer les rencontres délicates comme ceux de l’Egypte, du Mexique ou de l’Arabie Saoudite.

Son nom est Reinier Jesus, 19 ans, jeune promesse du Real Madrid. Prêté au Borussia Dortmund pour deux saisons (il en a encore une en Allemagne), Reinier a parlé à Diario As du Japon de ses attentes pour la finale.

“Brésil-Espagne est déjà un grand classique du football mondial. L’Espagne a une grande équipe, avec de grands joueurs. Ce sera le plus grand défi pour nous dans ces Jeux, un grand match», a raconté Reinier à propos de la finale à Yokohama, une place particulière dans l’histoire de l’équipe brésilienne. Là, la canarinha de Ronaldo, Rivaldo et Roberto Carlos a remporté la Coupe du monde 2002 contre l’Allemagne. »Nous étudions comment l’Espagne joue, son style, ses joueurs. Et ils font certainement la même chose. Nous allons être prêts à entrer et à tout donner, nous voulons faire un bon match et en sortir avec la médaille d’or », a expliqué le milieu de terrain à Diario As.

Reinier s’attend à un match ouvert contre l’Espagne

Reinier s’attend à un match très différent de tous ceux que le Brésil et l’Espagne ont eu à jouer dans ce tournoi, contre des rivaux verrouillés en défense : “Je suis convaincu que ce sera une belle fin parce que L’Espagne aime aussi sortir pour jouer, imposez votre style de jeu, comme on l’aime. Donc je pense que ce sera un match ouvert, il y aura des espaces pour les deux équipes. La clé sera ceux qui savent tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent. J’espère que c’est nous ».

Reinier est bien entré dans tous les partis. Même si brillait comme un révulsif dans le match difficile contre l’Arabie saoudite. La passe de Richarlison pour le but vainqueur était la sienne : « Lorsque vous jouez pour l’équipe brésilienne, vous devez être habitué à cela. Pour cela, vous allez trouver vos rivaux enfermés dans la défense. Il est de notre devoir d’imposer notre rythme, notre style, notre philosophie”.

Ce samedi, face à l’Espagne, il espère continuer d’ajouter : “Je suis prêt. Il n’y a pas de pression. C’est une finale, un classique, je veux y aller pour aider mes coéquipiers. Ce sera un grand spectacle et je veux faire ma marque”.

Le frisson d’être dans un JJ OO

Reinier a également expliqué à quel point il est spécial pour un footballeur d’être aux Jeux Olympiques et pourquoi il a tant insisté avec le Real Madrid pour être à Tokyo 2020.

“Pour un joueur, participer à des Jeux Olympiques, c’est comme aller à une Coupe du monde. Ce sont les deux plus grandes compétitions qui existent. C’est très important pour nous et pour tous les pays. De plus, l’ambiance est différente. Ce n’est pas que du football, ce sont des JJ OO. Il y a plus de modalités, l’esprit olympique, des athlètes de toute la planète. Cela marque la vie d’un footballeur, de pouvoir vivre une expérience comme celle-ci », a expliqué Reinier.

Le Brésilien a également déclaré que lui et ses coéquipiers avaient essayé d’accompagner d’autres modalités olympiques et qu’il était ému par quelques conquêtes d’athlètes de son pays.

“Chaque jour après l’entraînement, nous voyons les Brésiliens dans d’autres compétitions olympiques. J’ai été très émue par l’argent de Rayssa Leal, seulement 13 ans, en skateboard. En plus des médailles d’or et d’argent de Rebeca Andrade en gymnastique. Elle est une athlète de Flamengo, où j’ai joué au Brésil. Je lui ai envoyé un message. C’était très excitant », a déclaré Reinier à As.