Réinitialisation de l’indice d’inflation : les salaires des principaux régimes gouvernementaux vont augmenter

La décision du gouvernement de réviser l’année de base à 2018-2019 de 1986-87 et l’élargissement du panier de consommation pour l’indice des prix à la consommation des travailleurs agricoles et ruraux (CPI-AL et CPI-RL) est susceptible d’entraîner des révisions à la hausse en termes nominaux des salaires de millions de travailleurs dans le cadre des régimes MG-NREGS, Anganwadi et Asha à partir de septembre.

Des sources au ministère du Travail ont déclaré que le nouvel indice avec la nouvelle année de base et le panier de consommation révisé seront lancés “au plus tard la première semaine de septembre”.

CPI-AL et CPI-RL sont publiés par le bureau du travail, une aile relevant du ministère du Travail de l’Union.

L’IPC-AL et l’IPC-RL de toute l’Inde pour juin de cette année ont augmenté de huit points chacun par rapport à l’année précédente. Selon un communiqué du ministère du Travail, la principale contribution à la hausse est venue de l’alimentation, principalement en raison de la hausse des prix des légumineuses, des légumes et des fruits, des oignons, de la viande de chèvre, du poisson, de l’huile de moutarde et du gur, etc.

“L’indice remanié aura un panier de consommation plus large, le nombre de marchés couverts sera augmenté pour donner plus de représentation dans le pays, les éléments redondants du panier seront supprimés et ceux qui sont plus pertinents à ce jour seront inclus”, a déclaré le responsable. .

« Selon toute probabilité, il y aura une révision à la hausse de leurs salaires », a-t-il déclaré. Les salaires sous MG-NREGS ont été révisés à la hausse de Rs 20 à partir du 1er avril 2020, à Rs 202 par jour.

La présente série est compilée pour 20 États et toute l’Inde. Les données mensuelles sur les prix recueillies auprès de 600 villages répartis dans 20 États sont utilisées dans la compilation de ces indices. L’échantillon de 600 villages est échelonné sur quatre semaines d’un mois avec un quart de l’échantillon couvert chaque semaine.

« La mise à jour de l’année de base rendra l’indice plus réaliste et saisira de manière plus appropriée le niveau actuel des prix de la main-d’œuvre rurale et agricole. En conséquence, les salaires de ces travailleurs pourraient être révisés à la hausse », a déclaré Partha Pratim Mitra, ancien conseiller principal pour le travail et l’emploi du ministère du Travail de l’Union.

Une personne est assimilée à un ouvrier agricole si elle exerce une ou plusieurs occupations agricoles en qualité d’ouvrier salarié, qu’elles soient rémunérées en espèces ou en nature ou en partie en espèces et en partie en nature.

Un ouvrier rural est défini comme celui qui effectue un travail manuel dans les zones rurales dans des professions agricoles et non agricoles en échange d’un salaire en espèces ou en nature, ou en partie en espèces et en partie en nature.