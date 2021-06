Réinitialisation du programme d’incitation liée à la production : le gouvernement pourrait modifier le PLI des smartphones d’un an

Les entreprises qui n’ont pas atteint l’objectif de ventes supplémentaires FY21 ont maintenant le temps jusqu’à FY26 ; L’exercice 21 sera désormais traité comme l’année zéro destinée à faire les préparatifs.

Le gouvernement pourrait modifier le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour les smartphones afin de s’assurer que la plupart des entreprises qui n’ont pas pu atteindre l’objectif de ventes supplémentaires de la première année au cours de l’exercice 21 ne manquent pas les incitations financières.

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) prolongera probablement la durée du programme d’incitation de cinq à six ans, en laissant inchangés les dépenses, les objectifs d’investissement et de vente et la structure des incitations. Les entreprises qui n’ont pas atteint l’objectif de ventes supplémentaires FY21 ont maintenant le temps jusqu’à FY26 ; L’exercice 21 sera désormais traité comme l’année zéro destinée à faire les préparatifs.

Cependant, toute entreprise qui a atteint l’objectif de ventes supplémentaires FY21, recevra les incitations selon le régime actuel avec FY25 comme année de résiliation. Comme indiqué par FE plus tôt, la grande entreprise sud-coréenne Samsung Electronics est devenue la seule entreprise, sur un total de 10 sélectionnées dans le cadre du programme, à bénéficier des incitations pour la première année. La base de fabrication prête et opérationnelle de la société en Inde l’a aidée à enregistrer des ventes supplémentaires au cours de l’exercice 21, au cours de l’année de base, d’environ Rs 15 000 crore, ce qui est le plafond pour l’ensachage de l’incitation.

Un total de 10 entreprises – cinq mondiales et cinq locales – ont été sélectionnées pour le programme PLI qui a débuté en août 2020, et devaient atteindre l’objectif fixé pour les ventes supplémentaires de marchandises au cours de l’exercice 21 au cours de l’année de base, c’est-à-dire l’exercice 20. La dépense totale pour le smartphone PLI sur cinq ans est de Rs 40 951 crore et l’incitation varie entre 4 et 6% par an. Pour FY21, l’incitation totale était de Rs 5,334 crore. Le seuil pour se qualifier pour l’incitation était des ventes supplémentaires de Rs 4 000 crore et le maximum était de Rs 15 000 crore. Samsung obtiendra Rs 900 crore (6% de Rs 15 000 crore) en guise d’incitation.

D’autres entreprises, dont les trois candidats mondiaux – Foxconn, Rising Star et Wistron, tous sous-traitants d’Apple – n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs de ventes supplémentaires, en raison des perturbations des voyages liées à Covid ; ils n’ont pas pu déplacer leurs bases de fabrication en Inde depuis la Chine et le Vietnam à temps.

Le programme PLI a fixé des objectifs différents pour les fabricants étrangers comme Apple et Samsung et les acteurs indiens comme Lava et Micromax. Au cours de la première année – FY21 – les joueurs étrangers devaient faire un investissement de Rs 250 crore et fabriquer des biens d’une valeur de Rs 4000 crore de plus que l’année précédente. Les téléphones fabriqués par des joueurs étrangers devraient avoir une valeur facturée de plus de Rs 15 000. Dans le cas des joueurs indiens, l’objectif d’investissement est de Rs 50 crore et ils devaient fabriquer des téléphones d’une valeur de Rs 500 crore la première année.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.