Réinitialisation matérielle: Bryson DeChambeau change la façon dont le golf est joué à l’ère moderne

Ce que j’essaie de faire comprendre, c’est à quel point le golf est devenu méconnaissable dans cette ère post-moderne.

En tant que jeune garçon, singulièrement concentré sur le fait de frapper longtemps, je frappais la balle avec chaque club dans le sac. Cela n’a pas bien fonctionné à chaque fois, mais c’était certainement l’objectif. Une fois, je me souviens que mon père m’observait sur le tee avec un mépris à peine déguisé. « Je sais que tu aimes le jeu, fils, mais peut-être que tu devrais t’en tenir aux sports de contact… tu ne sembles pas avoir le tempérament pour ce jeu », avait-il fait remarquer. Un reproche qui pique encore surtout parce que, que cela me plaise ou non, les années ont confirmé la vérité dans son évaluation. « Le golf est un jeu doux », écrivait Jack Nicklaus à l’époque. «Et il n’y a aucun besoin de violence du tout. C’est une citation que je connais par cœur simplement à cause du nombre de fois où elle a été offerte comme sage conseil par des partenaires de jeu au fil des ans. Le fait que je sois arrivé à ce point de vue est une histoire à part – une décision qui a moins à voir avec le fait de mieux jouer, et plus à voir avec la préservation de ma santé mentale (et de mon retour !), surtout quand mon swing m’abandonne.

Ce que j’essaie de faire comprendre, c’est à quel point le golf est devenu méconnaissable dans cette ère post-moderne. La théorie largement répandue de la nature douce du jeu a pratiquement disparu des plus grandes étapes du jeu professionnel.

Sur une autre note, c’est aussi pourquoi tant d’anciens ne supportent pas ce que Bryson DeChambeau fait au jeu. Twitter est assez enthousiasmé par les exploits de DeChambeau. Maintenant que sa décimation des joueurs continentaux à la Ryder Cup est devenue quelque peu démodée, nous avons le spectacle de Chambeau écrasant les disques de 400 verges au World Drive Challenge. D’après ce que j’ai vu, les soulèvements de DeChambeau (non, même je n’appellerais pas ça un « swing ») lors de cet événement sont encore plus violents que ce qu’il a montré en tournée. Et pourtant, miraculeusement, il parvient à le frapper pratiquement droit. Ce n’est tout simplement pas juste : avec DeChambeau, tout l’argument précieux contre pouvoir est devenu sans objet. Qu’il ait été évincé de la finale du World Drive Championship samedi est quelque peu hors de propos, même si sa victoire en tant que champion majeur en titre aurait été une première dans l’histoire du jeu.

S’il y a un retour au passé que le swing de DeChambeau a réalisé, c’est un regain d’intérêt pour le swing du légendaire Moe Norman. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le swing à plan unique de ce golfeur canadien, je recommanderais fortement une petite parenthèse sur Internet. Norman ne s’est pas adapté au PGA Tour et a arrêté assez tôt pour poursuivre une carrière d’enseignant à la place. Ceux avec qui vous avez joué ou l’ont vu en action ne jurent que par sa précision et ses frappes de balle, sans doute les meilleures que le monde ait jamais vues. Les mains hautes de DeChambeau lors de la mise en place et toute sa technique de swing semblent avoir beaucoup en commun avec celles de Norman – il est définitivement sur quelque chose.

Même les pros se sont exprimés contre le changement de paradigme que la conduite de DeChambeau a entraîné sur le jeu. En 2020, Matt Fitzpatrick a déclaré à la presse : « À mon avis, ce n’est pas une compétence de frapper la balle de loin. Je pourrais prendre 40 livres. Je pourrais aller voir un biomécanicien, et je pourrais gagner 40 yards ; c’est en fait un fait. Je pourrais mettre encore deux pouces sur mon chauffeur. Je pourrais gagner ça. Mais la compétence à mon avis est de frapper la balle directement. Fitzpatrick a ajouté que DeChambeau «se moquait» du jeu, affirmant: «Certains endroits où il l’a frappé, et il prend des raccourcis – quand il est actif, cela ne sert à rien. … Peu importe si je joue de mon mieux. Inutile de dire que les choses étaient glaciales entre DeChambeau et le golfeur anglais jusqu’à récemment, lorsque ce dernier a publié une vidéo d’humblement “obtenir des conseils” de l’Américain lorsqu’ils ont eu l’occasion de jouer ensemble lors d’un événement.

DeChambeau pourrait-il être le meilleur joueur du monde ? Cette question, qui suscitait la joie en 2019, semble maintenant impossible, mais probable. C’est indéniable : non seulement il atteint des distances prodigieuses, mais DeChambeau a un jeu court précis et peut putter comme un démon quand il en a besoin. Si son dos tient le coup et qu’il peut apporter des améliorations progressives à son jeu d’approche, je vois très peu de choses dans la manière dont l’Américain deviendra le golfeur le mieux classé au monde. Connaissant DeChambeau, il pourrait être motivé pas nécessairement par le classement, mais plutôt simplement parce que cela lui permettra d’avoir le dernier mot dans sa dispute avec Brooks Koepka. Prend ça.

D’accord, plus besoin d’éviter l’éléphant dans la pièce : la Ryder Cup. Oui, j’ai l’œuf sur la figure : vu la confiance suprême et tout à fait déplacée avec laquelle j’avais prédit une démolition de l’équipe américaine par les Européens dans ma dernière chronique. Avec le recul, je n’ai pas honte d’admettre que j’étais davantage guidé par le résultat que le fan en moi voulait voir. Et je pensais vraiment que l’esprit d’équipe des Européens triompherait des factions individualistes et plutôt divisées de l’équipe américaine. Je suis corrigé, mais je n’aurais pas changé de camp même si j’avais connu le résultat. Parfois, il suffit de se mettre en avant et d’accepter les conséquences. Au moins, je n’ai pas mis mon argent là où est ma bouche. Petits mercis.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

