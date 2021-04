Réinitialiser la scène – Le Financial Express

Il y a quelque chose à apprendre de l’industrie de la K-Pop.

Par Swaroop Banerjee

Au moins une fois dans notre vie, nous avons rencontré des événements qui nous ont fait penser: «Je souhaite, j’y étais». Qu’il s’agisse de la performance impromptue de Chris Martin à Delhi ou du concert de votre groupe préféré dans un pays différent, nous avons tous eu des moments où nous avons souhaité assister à quelque chose que nous pensions impossible de manquer.

L’année 2020 a tout changé. Avec un verrouillage global, la normale a été perturbée et repensée. L’isolement physique soutenu par les solutions numériques a conduit à la montée en puissance des événements virtuels et hybrides. Selon un rapport d’EY 2020 sur les événements en direct, le secteur a connu une augmentation de 67% des événements numériques, une augmentation significative par rapport à 27% en 2019.

Alors que nous nous adaptons à la nouvelle normalité, des technologies telles que le big data, l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), la réalité virtuelle (VR) et les plates-formes innovantes telles que ARHT Media Inc, Platoo et ViewStub améliorent les moyens de se connecter avec public, donnant naissance à un modèle hybride prometteur.

Le spectacle doit se poursuivre

La nécessité est la mère de l’invention, et c’est ce que le modèle hybride apporte à la table – elle est stratégique, créative et fondée sur la possibilité de créer des expériences qui atteignent directement le public. Il présente le modèle en étoile dans lequel une personne profite d’un événement en direct dans un lieu, tandis qu’il est diffusé dans le monde entier, améliorant la participation et l’engagement de ceux qui sont assis à la maison.

Il y a quelque chose à apprendre de l’industrie de la K-Pop. Que ce soit BTS redéfinissant le fandom ou BLACKPINK collaborant avec Lady Gaga et Selena Gomez, ces groupes sont devenus des pionniers en explorant les limites et en tirant parti des nouveaux médias. Plus près de la maison, des spectacles virtuels tels que Arth – A Culture Fest, It’s A Girl Thing et Supermoon House Party ont intensifié les jeux de divertissement en direct. À l’aide de plates-formes facilement accessibles telles que Zoom, Skype, StreamYard et vMix, ces événements mettent en place des scènes virtuelles, atteignant la diaspora indienne mondiale. Comic-Con India célèbre virtuellement une décennie de son existence. Ce qui a commencé à Dilli Haat en 2011, et qui est aujourd’hui la plus grande expérience de la culture pop, organise une célébration numérique d’une semaine.

Être prêt pour l’avenir

Big Hit Entertainment a trouvé une solution numérique pour répandre un sentiment de solidarité pendant la pandémie. Pour le concert BTS, il a utilisé des technologies 4k, programmé le système pour relier le spectacle avec des bâtons lumineux à la maison pour donner une sensation de concert. La réalité augmentée et la RV sont là pour rester: les créateurs tirent parti de la technologie pour organiser des expériences évoluées; les téléspectateurs reçoivent des billets de première ligne pour des événements dans le confort de leur foyer. L’IA peut stimuler l’engagement des clients via des bots, offrant des expériences personnalisées, stimulant la génération de la demande lors d’événements, virtuels ou hybrides. L’apprentissage automatique peut apprendre différents modèles de comportement des clients et servir de chaperons personnels pour tous les participants à l’événement.

Certaines entreprises expérimentent également la télé-présence holographique interactive qui crée une présence virtuelle de l’orateur sur scène, imitant sa présence en direct. Le son sera le prochain changeur de jeu: le festival de musique techno belge Tomorrowland l’a prouvé avec son équipe interne de 200 personnes, tandis que les spécialistes de la VR ont créé une merveille technologique moderne. Chaque studio d’une taille incroyablement grande pour s’adapter aux effets de scène du festival ainsi que les acclamations de la foule ont été ajoutés. Écrivant l’histoire dans un festival de deux jours, l’événement a attiré plus d’un million de participants avec huit scènes virtuelles, 60 artistes, des spectacles laser, des plates-formes de chat interactives, et plus encore.

Avec la facilité de connectivité et d’accessibilité, les événements hybrides et les chatbots sont des technologies existantes qui changent la dynamique de l’industrie de l’événementiel. Cela a conduit les marques à se battre pour les globes oculaires, ce qui rend impératif de briser le désordre. De l’identification au maintien, la personnalisation, l’inclusivité et le contenu généré par l’utilisateur sont essentiels. Les fans sont plus connectés aux artistes et les créateurs de propriété intellectuelle comblent ce fossé. Le rapport d’EY indique que si la reprise se poursuit, la catégorie pourrait presque doubler en 2021, et les événements numériques stimuleront la croissance future. Les événements qui surgissent sont futuristes et passionnants. Vous pouvez appeler cela la récupération, la révolution ou la réimagination – mais marier le numérique et le réel est l’avenir. Et rassurez-vous, nous pouvons tous dire à coup sûr: «Je suis ici».

L’auteur est COO et chef d’entreprise, Zee Live.

