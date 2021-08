Réinventer la main-d’œuvre : « L’amélioration des compétences et le recyclage des outils les plus efficaces pour combler le fossé des compétences entre les employés »

« L’amélioration des compétences et le recyclage sont les outils les plus efficaces pour combler le fossé des compétences parmi les employés », ont-ils noté. (Image représentative)

Pour combler l’écart de compétences, les entreprises doivent se concentrer sur l’éducation en milieu de travail, et le remboursement des frais de scolarité/bourses d’études, les remises parrainées par les universités, ainsi que les certificats de l’industrie, sont les méthodes les plus efficaces pour se perfectionner/recycler selon 70 % des employeurs. C’est ce que révèle le rapport Wiley « Reimagining the Workforce 2021 », qui met en lumière les opinions des DRH, des L&D et des CXO. « L’amélioration des compétences et le recyclage sont les outils les plus efficaces pour combler le fossé des compétences parmi les employés », ont-ils noté.

Le rapport a également mis en lumière le fait que les entreprises préfèrent de plus en plus offrir une aide aux frais de scolarité et des programmes de soutien pour combler cet écart entre les talents et les compétences.

À l’heure actuelle, le paysage du travail subit des transformations majeures. Covid-19 a bouleversé le secteur de l’embauche déséquilibré existant, car de nombreux professionnels ont perdu leur emploi, tandis que d’autres avaient du mal à prouver leurs capacités et à faire face à la crise pandémique mondiale. Alors que certaines entreprises ont été contraintes de licencier leurs employés, d’autres ont eu recours à la mobilité interne comme option viable. Cependant, ce qui passe inaperçu, c’est que les organisations doivent lâcher leurs talents de qualité car elles ne possèdent pas les compétences requises pour faire face à des moments imprévisibles ou à des situations de crise.

En raison de ces temps instables, les entreprises vont au-delà des itinéraires traditionnels et intègrent des stratégies new-age de recyclage et de perfectionnement de leurs employés. “L’introduction de l’éducation en milieu de travail aide non seulement les entreprises à faire face aux défis, mais garantit également la continuité transparente de leurs opérations”, indique le rapport.

Points saillants:

—Ce qui a commencé comme une tendance sur le marché devient maintenant le besoin urgent de l’heure. La requalification et l’amélioration des compétences apparaissent comme les solutions idéales pour combler le fossé entre les talents et les compétences sur le marché de l’embauche ;

—Environ 60 % des employeurs RH et L&D pensent qu’il existe un écart majeur entre les talents et les compétences ;

—Environ 70 % d’entre eux sont d’avis que l’amélioration des compétences et/ou le recyclage sont les solutions les plus viables pour combler cet écart ;

—En outre, 87 % des employeurs privilégient les programmes d’aide et de soutien aux frais de scolarité et estiment qu’ils constituent les outils de perfectionnement/recyclage les plus efficaces et les plus efficaces ;

—Cependant, seulement 45 % des RH et des dirigeants représentant leurs entreprises respectives ont déclaré offrir des programmes d’aide aux frais de scolarité dans leur entreprise.

