Réinventer la mondialisation à visage humain

Par Rajesh Mehta et Uddeshya Goel,

Comme l’a dit Muhammad Yunus, «la mondialisation ne doit pas être autorisée à devenir un impérialisme financier: la règle la plus forte du capitalisme doit céder la place à une règle qui garantit que les pauvres ont une place et une part de l’action».

À partir du 1 er siècle avant JC, la Route de la Soie fut la première route commerciale internationale au monde reliant les Européens et les Chinois, ce qui donna les premiers indices de la mondialisation. Lorsque la Route de la Soie a finalement fermé ses portes, la chute des empires a tout à voir avec cela. Il a présenté un modèle, que nous avons vu tout au long de l’histoire: la route commerciale prospère lorsque les nations la protègent, elle tombe quand elles ne le font pas.

Pendant longtemps, la mondialisation dans l’histoire moderne a été accélérée par le changement propice dans les relations inter-pays avec la chute du mur de Berlin en 1989 et avec les États-Unis et l’Union soviétique concluant une trêve pour marquer la fin de la guerre froide. en 1991. L’expansion économique qui a suivi a été une vaste période de prospérité économique mondiale. Les exportations mondiales sont passées de 8,5% en 1970 à 16,2% du PIB mondial en 2001. En fait, le PIB européen a triplé entre la fin de la guerre et l’an 2000. L’Amérique a utilisé ses bases d’après-guerre pour devenir une superpuissance mondiale et la Chine, après la libéralisation de 1979, s’est imposé comme le centre de fabrication du monde.

Au fil des ans, la mondialisation a conduit à des échanges hors taxes, a stimulé l’innovation, des voyages internationaux avec des visas faciles ou pas, une canalisation transparente des flux de capitaux, des pipelines et des réseaux énergétiques transfrontaliers, une communication mondiale en temps réel et la montée des droits de l’homme. et les forums sur l’égalité des sexes. La mondialisation a agi comme une assurance pour la paix mondiale, dans laquelle les multiples parties prenantes ont maintenu un équilibre de Nash dans un monde démocratique renforcé.

Récemment, la mondialisation a commencé à se stabiliser en raison de multiples événements de ralentissement économique. La crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis en 2007-08, et ses retombées dans la zone euro, ont exacerbé le sentiment national en Europe, qui avait auparavant été un modèle d’intégration internationale. L’hypothèse selon laquelle la montée en puissance de la Chine entraînerait des opportunités de développement similaires pour d’autres s’est avérée infondée. Il est devenu de plus en plus évident pour les dirigeants que tous les pays, toutes les sociétés et tous les peuples ne bénéficiaient pas de la même manière de la mondialisation et l’écart de revenu s’est creusé à plusieurs reprises. Cela a donné lieu à des impulsions économiquement nationalistes aussi différentes que les États-Unis («America First»), l’Inde («Make in India») et le Royaume-Uni («Brexit»).

Cependant, la pandémie actuelle de Covid-19 a été le plus grand perturbateur de la mondialisation en temps de paix dans l’histoire du monde moderne, présentant une menace pour le bien-être international. Si la mondialisation a bien intégré le monde, dans le processus, elle a accru la vulnérabilité des pays en les rendant trop dépendants de la chaîne d’approvisionnement mondiale. La livraison optimale juste à temps s’est transformée en livraisons tardives, dans lesquelles même les pays développés avaient du mal à répondre aux demandes de base en équipement médical essentiel pour que leurs citoyens puissent résister au COVID-19. Le chaos récent sur le canal de Suez confirme la dépendance excessive vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement bloquées.

La pandémie a donné aux gouvernements nationaux l’excuse de se retirer du multilatéralisme et du libre-échange, les laissant dans une position intéressante auprès des électeurs, qui appellent désormais à la renationalisation de l’industrie, en particulier pour les biens essentiels. En conséquence, les décisions concernant la réduction des barrières aux voyages internationaux sont soumises à un examen plus approfondi et les informations, qui peuvent continuer à devenir plus abondantes, sont plus jalousement gardées.

Bien que les électeurs puissent être contre le libre-échange en théorie, ils le soutiennent avec leur portefeuille lorsqu’ils font leurs achats. Par exemple, en Inde, les smartphones bon marché en provenance de Chine, qui détient une part de marché de 45%, ont catalysé la numérisation dans le pays.

La crise et les conséquences à court terme des gouvernements et des entreprises sont à l’origine de la baisse la plus importante et la plus rapide des flux internationaux de l’histoire moderne. Quels que soient les progrès réalisés par le monde au cours des dernières décennies, ils peuvent se transformer en fiasco et nous pourrions être de retour à la case départ.

Les investissements directs étrangers dans les marchés émergents, les nouveaux ponts, routes, usines et ports qui apportent au monde en développement une chance de prospérité, devraient plonger d’environ 20%, à des niveaux jamais vus depuis 2006. Investissements directs étrangers en pourcentage du PIB devrait baisser de 30 à 40% pour atteindre le niveau le plus bas depuis le début des années 90. Jusqu’à 100 millions de personnes dans le monde sont sur le point de tomber dans l’extrême pauvreté, la première augmentation depuis les crises financières asiatique et latino-américaine des années 1990, et la plus forte augmentation depuis que la Banque mondiale a commencé à suivre le nombre en 1990. Alors que les migrants pauvres croupissent dans le chômage ou retour au pays, la Banque mondiale s’attend à ce que les envois de fonds vers les pays à revenu faible ou intermédiaire diminuent de près de 20 pour cent cette année, la plus forte baisse jamais enregistrée.

L’effondrement des voyages met en danger non seulement l’industrie du transport aérien et de l’hôtellerie, il menace également les efforts de conservation dans des endroits comme la Namibie, par exemple, où les dollars des touristes ont permis à un pays pauvre de conserver de vastes réserves naturelles.

C’est l’heure la plus sombre pour l’humanité tout entière, qui a brisé le plus riche des pays. Bien que Covid ait été un événement mondial systémique, il n’y a pas de collaboration mondiale ni d’autorité centrale en matière d’orientation. Au lieu de cela, un jeu de blâme fort est dans le jeu.

C’est la nécessité de l’heure, où les dirigeants mondiaux se donnent la main pour un avenir cohérent et inversent les dégâts. Cela a également un sens pour les initiatives climatiques mondiales et les efforts mondiaux de vaccination pour lutter contre la hausse des températures et les futures pandémies. Joe Biden, le visage humain très perçu de la conduite sociale mondiale, a déjà franchi les premières étapes de la dérogation mondiale aux brevets pour les vaccins et c’est maintenant au tour du reste du monde d’abandonner le capitalisme de copinage.

Croyons à nouveau en l’idée de Vasudhaiv Kutumbkam, qui se développe comme suit: “ Ceci est à moi, c’est à lui, dit les petits d’esprit, les sages croient que le monde entier est une famille. ”

(Les auteurs – Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques, et Uddeshya Goel est un chercheur financier ayant des intérêts spécifiques dans les affaires internationales et les marchés financiers. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

