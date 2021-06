Réinventer l’apprentissage pour que les enseignants restent pertinents

Nous avons toujours su que les écoles sont un système social et cette pandémie n’a fait que prouver que cette structure sociale est si importante pour le bien-être mental et physique de l’élève.

Par le Dr Anuradha Sridhar,

Le Comment et le Quoi de l’apprentissage traverse un changement de paradigme comme jamais auparavant. La pandémie a complètement changé notre façon de voir l’apprentissage et donc la façon dont l’enseignement doit être fait dans les salles de classe. Les éducateurs se sont adaptés à la technologie du jour au lendemain et nous savons tous à quel point ils ont réussi à le faire et plus encore tout au long de cette année. Au-delà de l’adoption de la technologie, les éducateurs doivent réinventer la façon dont les élèves apprennent afin de rester pertinents.

Pourquoi devons-nous envisager d’apprendre sous un nouvel angle ?

L’apprentissage n’est plus une question de contenu

L’accent s’est déplacé du contenu et des manuels ; c’est l’ère de la surcharge d’informations au clic d’un bouton. Les élèves ne comptent pas uniquement sur les informations des manuels pour leur apprentissage et ils sont beaucoup plus conscients. Ainsi, l’éducateur doit ici aller au-delà du manuel, rechercher des informations et diffuser les connaissances d’un point de vue conceptuel plutôt que simplement du point de vue du contenu.

L’accent sur les compétences

Il y a une plus grande prise de conscience du développement des compétences parmi les étudiants ainsi que du contenu et du concept. Il est nécessaire de s’imprégner de compétences telles que la communication, la créativité, la pensée critique et la collaboration, que nous considérons comme les compétences du 21e siècle. Ce mot est souvent surfait, mais il est important de développer ces compétences chez les élèves. Afin de développer des compétences du 21e siècle comme la pensée critique – il est important que les éducateurs développent des compétences comme l’analyse, les compétences d’évaluation, les étudiants devraient être capables de faire la distinction entre les connaissances disponibles en comparant et en contrastant les informations. Traditionnellement, nos écoles et nos éducateurs ont mis l’accent sur un téléchargement d’informations pendant les examens qui était basé sur les connaissances, mais le changement se produit vers l’application de ce qui a été appris et également le test des compétences de niveau supérieur, de sorte que les éducateurs doivent non seulement développer ces compétences. parmi les étudiants, mais aussi les tester de manière appropriée lors d’examens.

Changement de perception des écoles et des enseignants

Nous avons toujours su que les écoles sont un système social et cette pandémie n’a fait que prouver que cette structure sociale est si importante pour le bien-être mental et physique de l’élève. Cependant, l’éducateur est souvent confronté à des défis de la part des élèves et des parents en termes de manque de respect, moqués par les élèves et les parents sur divers aspects comme parler, s’habiller, communiquer et bien d’autres raisons. Les éducateurs doivent imposer plus de respect en apportant plus de professionnalisme dans la façon dont ils traitent les élèves et les parents, contrôlent et gèrent l’environnement de la classe, deviennent plus responsables des évaluations et, en général, de la croissance et du bien-être des élèves. Ici, il est important que les éducateurs choisissent de se perfectionner et de rester pertinents à l’époque actuelle.

Le chroniqueur est responsable du développement et de la formation des programmes d’études, Aditya Birla Education Academy. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

