Réinventer le secteur immobilier dans la nouvelle normalité

Au milieu de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, le secteur immobilier se prépare à nouveau à traverser la crise. Par rapport à la première vague en 2020, les développeurs sont désormais mieux équipés pour faire face à des circonstances incertaines et ont appris à sortir plus forts de situations comme Covid-19.

À l’époque, la numérisation évoluait encore, mais heureusement, la pandémie a accéléré l’adoption de la technologie et numérisé de nombreux processus du secteur pour le rendre transparent pour tout le monde. De plus, la prise de conscience d’avoir un domicile sûr et de posséder une maison en des temps aussi turbulents a entraîné une augmentation de la demande d’unités résidentielles.

Compte tenu de la pandémie en cours, de nombreux acheteurs de maison sont de plus en plus enclins à acheter une maison en raison de la sécurité qu’elle offre. Un récent rapport d’Anarock a déclaré que 57% des personnes considèrent que l’investissement immobilier est plus sûr que l’or ou le marché boursier volatil. Le rapport indique en outre que 92% des personnes continueront leurs réservations malgré l’évolution de la situation économique due à COVID-19. Cela montre l’importance croissante de l’immobilier en tant que classe d’actifs et comment l’achat d’une maison est toujours une priorité pour la plupart des gens.

Alors que le secteur continue de s’adapter et de croître, voici quelques tendances que le secteur immobilier connaît dans la nouvelle normalité :

Modification des préférences des consommateurs : La plupart des entreprises envisagent d’adopter le modèle permanent ou hybride de travail à domicile, et les écoles proposent également des cours en ligne aux étudiants. Au cours de la dernière année, de nombreuses personnes se sont habituées à ce nouveau mode de travail et recherchent des logements pouvant leur offrir un espace polyvalent pour les bureaux et les enfants. Parallèlement, les gens envisagent des zones périphériques ou centrales pour obtenir des maisons plus grandes, spacieuses et en même temps abordables. Les développeurs font un effort supplémentaire en fournissant aux maisons des espaces polyvalents, des balcons et des éléments verts durables.

Tirer parti de la géolocalisation : Le développement exponentiel de la technologie a permis une analyse précise des données et des informations basées sur l’IA pour augmenter le rôle de l’intelligence de localisation. Une telle avancée peut agir comme un catalyseur pour accélérer les entreprises immobilières grâce à l’intelligence immobilière qui est utilisée pour obtenir des données en temps réel, de meilleures évaluations et des prévisions. Cela peut aider les développeurs à mieux naviguer dans le sentiment du marché et les tendances en cours pour améliorer et concevoir des stratégies marketing personnalisées. Cela aidera en outre à prendre de meilleures décisions commerciales.

Numérisation : Les développeurs se sont adaptés aux méthodes numériques pour rendre l’achat d’une maison plus facile et sans tracas. Avec les visites virtuelles, on peut voir les intérieurs de l’appartement et tous les autres aspects de plusieurs propriétés sans avoir à se déplacer n’importe où. Outre les organisations immobilières réputées, même les plus petits promoteurs proposent désormais une assistance en ligne à leurs acheteurs existants et potentiels ; ce qui n’était pas le cas il y a un an.

Stratégies marketing agiles : Pour être plus pertinents avec l’évolution des temps, de nombreux développeurs adoptent la pratique du marketing agile pour booster leurs campagnes, fournir des services plus rapides et améliorer l’orientation client. La pandémie a prouvé que sans une approche marketing agile en place, les entreprises pourraient bientôt commencer à faire face à des effets négatifs d’un point de vue commercial. Les développeurs utilisent désormais des techniques omnicanales pour être présents sur toutes les plateformes pertinentes et avoir une approche personnalisée pour leur public cible dans une langue qui leur convient.

Gardant à l’esprit les points mentionnés ci-dessus, nous sommes optimistes pour voir le secteur traverser la crise actuelle et repenser les stratégies concurrentielles du nouvel âge qui peuvent aider à accélérer les progrès. Même si nous pourrions faire face à des ralentissements en raison de la deuxième vague, l’immobilier sera toujours l’un des secteurs les plus importants du pays pour stimuler la croissance et le développement. Avec les tendances émergentes et les enseignements tirés de l’année précédente, nous sommes optimistes quant à la reprise du secteur et à une croissance positive au cours des prochains mois de 2021.

(Par Nishant Deshmukh, fondateur et directeur général, Sugee Group)

