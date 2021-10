Réinventer les Stablecoins ?

Gouverner les détenteurs du réseau BSC est désormais une norme pour l’écosystème de Mars. Armée de certains des APR les plus élevés de l’espace DeFi et d’un TVL en constante augmentation, l’équipe a récemment remporté une étoile mensuelle sur le programme Binance Smart Chain. "Les constructeurs les plus précieux" et travaille à réinventer l’utilitaire Stablecoins. Avec le soutien de BSC aux produits et à la technologie de Mars, vous ajoutez une couche de crédibilité à l’écosystème de Mars en constante évolution. Dans cet article, nous approfondirons les pièces stables et ce que l’écosystème de Mars signifie pour l’avenir de DeFi et de la cryptographie.

Les Stablecoins ont d’abord été introduits comme une combinaison de stabilité de la monnaie fiduciaire et de mobilité de la crypto-monnaie. Ils sont généralement adossés à des actifs sous-jacents ou à des algorithmes. Des devises stables garantissent que l’argent est sans frontières et accessible à tous sans avoir besoin d’une banque ou d’une autorité centrale.

En termes simples, si Bitcoin est de l’or décentralisé, alors les pièces stables sont des devises décentralisées.

Cependant, avec le temps et l’utilisation, les attributs spécifiques des pièces stables en ont fait l’antithèse de la décentralisation. De plus, ils ont allumé le feu pour la genèse de l’écosystème de Mars et leur vision de réinventer le stablecoin avec la décentralisation et l’évolutivité intactes.

Perspectives actuelles pour les pièces stables

La capitalisation boursière de toutes les pièces stables vaut près de 128 milliards de dollars et Tether (USDT) représente plus de la moitié de la valeur. Bien qu’il ne dispose pas d’un stablecoin décentralisé répondant aux exigences de base, le marché du stablecoin bénéficie d’un énorme avantage, grâce à DeFi. Chaque protocole de stablecoin décentralisé a besoin de 1. Stabilité des prix, 2. Décentralisation générale et 3. Évolutivité.

Aujourd’hui, la plupart des pièces stables sont surdimensionnées, ce qui affecte directement leur évolutivité. De plus, de nombreuses pièces stables sont liées à des actifs déposés dans des systèmes centralisés, ce qui va effectivement à l’encontre de l’esprit de la technologie blockchain et DeFi. Bien que les pièces stables basées sur des algorithmes éliminent les problèmes de garantie, leur stabilité des prix est une grande préoccupation.

Principales préoccupations concernant les pièces stables

Actuellement, chaque protocole stablecoin a sa part de compromis concernant les trois propriétés. Cependant, tous les problèmes se résument à deux préoccupations principales. Ce sont 1. Le problème de l’externalité positive, 2. Le problème de l’intégration.

Le problème de l’externalité positive reflète le déséquilibre dans les efforts pour récompenser la part des protocoles monétaires stables. Le coût de production et de maintenance des pièces stables est supporté par le protocole et ses utilisateurs. Cependant, la valeur du stablecoin est générée dans les applications DeFi. L’incitation financière pour le protocole stablecoin est minime, se terminant souvent par une pénurie d’approvisionnement.

Le problème d’intégration est assez similaire à la préoccupation précédente de la façon dont la valeur des pièces stables est décidée uniquement par les applications DeFi. Les Stablecoins sont affectés par leur facilité d’intégration avec divers protocoles DeFi. Si un stablecoin ne peut pas être facilement intégré à un certain protocole DeFi, la stabilité des stablecoins en souffre.

Pour les résoudre, Mars Ecosystem se distingue comme un paradigme de stablecoin décentralisé avec un système complet pour capturer la véritable utilité des stablecoins.

Écosystème de Mars 101

Comme solution possible aux problèmes d’externalité positive et d’intégration, Mars Ecosystem présente un système en trois parties. Leurs efforts se concentrent sur la production d’un écosystème stable avec une stabilité des prix élevée, une décentralisation élevée et un potentiel d’évolutivité.

Ces efforts ont été reconnus par Most Valuable Builder (MVB), une initiative de Binance Smart Chain pour soutenir les projets innovants. L’écosystème de Mars a été l’un des lauréats du MVBIII – Monthly Stars de septembre. De plus, l’écosystème de Mars recevra un soutien clé de BSC, qui ne se limitera pas à un apport financier. Le mentorat et l’assistance technique fournis peuvent changer la donne pour l’écosystème de Mars.

Les trois noyaux de l’écosystème de Mars sont ;

Trésor de mars

C’est la base sur laquelle l’écosystème de Mars réside et se développe. Ses composants de base sont $ USDM ou USD-Mars (Mars écosystème stablecoin) et $ XMS ou Mars Ecosystem Token (Mars Ecosystem Governance Token). Sa trésorerie est conçue pour prendre en charge plusieurs types de crypto-monnaies, du BTC aux blue chips DeFi.

L’équipement est équipé de mécanismes de monnaie et d’échange pour la circulation de $ USDM. Avec un ratio défini de 1: 1, les utilisateurs peuvent déposer leurs actifs dans le Trésor de Mars pour frapper $ USDM et vice versa. La circulation de $ USDM alimente la valeur de $ XMS qui peut être utilisée pour participer à la gouvernance du protocole.

Mars Stablecoin

Le stablecoin $ USDM peut être frappé avec une valeur de 1 $ dans l’un des actifs de la liste blanche du Trésor de Mars. L’enchère maximale de $ USDM est relative à la capitalisation boursière de $ XMS. Cette limite d’offre fait partie de son mécanisme de contrôle de monnayage qui prend en compte le comportement des utilisateurs pour s’assurer que le prix de $ USDM est toujours stable.

De plus, un mécanisme d’exécution anti-bancaire a été activé pour protéger le $ USDM d’un court-circuit massif et d’un éventuel effondrement. Ceci est garanti en incitant le temps de rétention du jeton. Les acteurs malveillants essayant de collecter la différence de ratio de garantie de $ USDM et $ XMS échouent dans leurs efforts car la vente rapide est lourde de pertes par glissement. Cela fait de la banque une activité non viable dans l’écosystème de Mars.

Protocoles Mars DeFi

Il s’agit d’une série de fonctionnalités qui sont ajoutées à l’écosystème de Mars pour faciliter les transactions, améliorer la liquidité et accroître l’utilité du $ USDM en tant que moyen d’échange et réserve de valeur. Le premier de la série de protocoles DeFi est Mars Swap, qui est un DEX automatisé alimenté par un teneur de marché de type Uniswap.

Ce DEX est conçu pour fournir des liquidités 24h/24 et 7j/7 pour le $ USDM et d’autres protocoles DeFi qui adoptent le $ USDM comme jeton d’échange. De plus, les frais de transaction générés sur Mars Swap sont reversés au Trésor de Mars, où ils sont attribués aux fournisseurs de liquidités et aux détenteurs et participants de XMS $.

Puisque les utilisateurs de $ USDM gagnent sans quitter l’écosystème, le problème de l’externalité positive est résolu. De plus, la valeur générée ici encourage la détention de $ XMS qui à son tour stabilise $ USDM puisque l’offre de ce dernier est basée sur la capitalisation boursière du premier.

Provision pour participation et liquidité

Le mois de septembre a vu le lancement des fermes Mars Ecosystem et des fonds de liquidité. Actuellement, la valeur verrouillée totale a dépassé 250 millions de dollars avec un TAP moyen supérieur à 1000%. Huit pools ont déjà été créés pour permettre aux utilisateurs de miser leurs XMS $ et de gagner des BNB, ETH, CAKE ou plus de XMS en fonction de leurs préférences. De plus, plus de 10 fermes de rendement ont été créées pour fournir des liquidités. 0,25% des frais de transaction sur Mars Swap vont directement aux fonds de liquidité.

De plus, l’équipe introduit de nombreux fonds de liquidité et fermes à l’unisson avec d’autres projets du réseau BSC. Venus Protocol, Kalata Protocol, ForTube, Helmet Insure sont quelques-uns des projets avec lesquels ils se sont associés pour créer des pools de liquidités et des fermes.

En dehors de cela, ils ont combiné la durabilité avec la croissance des fermes et des piscines en utilisant une période de consolidation linéaire. En termes simples, le jeton $ XMS alloué aux investisseurs (8%) et à l’équipe (10%) se lancera lentement. Cela signifie que sur la base de l’offre totale de XMS $, 180 millions de XMS $ seront libérés pour des périodes de 18 (investisseurs) et 36 (équipement) mois. La période de consolidation commencera à partir de notre lancement de genèse, qui aura lieu dans un mois.

L’avenir de l’écosystème de Mars

La communauté d’abord est la façon dont l’équipe de Mars Ecosystem aborde l’avenir. Un accent particulier sera mis sur la direction que votre communauté souhaite prendre, à l’unisson avec votre feuille de route qui comprend le lancement de plus de protocoles DeFi et l’incubation de projets naissants.

Toute personne possédant des jetons XMS $ peut participer à MarsDAO et contribuer à l’évolution de l’écosystème de Mars. De plus, ils ouvriront leur collection NFT à la communauté pour achat avec quelques airdrops pour les heureux gagnants. Boarding Pass NFT et Captain NFT ont été conçus pour récompenser ceux qui ont contribué à la première communauté MarsDAO.

Ils pensent que « To the Mars » sera le nouveau « to the moon » dans la communauté crypto et DeFi. Mais, au lieu de la volatilité, nous verrons si le stablecoin $ USDM deviendra la monnaie de réserve du monde DeFi.

Image parWikiImages de Pixabay

L’entrée Réinventer les Stablecoins ? a été publié pour la première fois dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.