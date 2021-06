La part de marché assurée par le groupe de HDFC Life s’élève à 9,3 % au 21 mai contre 24/12 % au cours de l’exercice 20/21, ce qui indique une possibilité d’amélioration.

Nous réitérons notre notation « Acheter » sur HDFC Life grâce à de meilleures perspectives de portefeuille garanti sans valeur nominale, une demande toujours forte de protection et des leviers de croissance organique.

L’augmentation des taux garantis et l’augmentation probable des taux d’intérêt à venir rendront le portefeuille non pair plus attrayant. HDFC Life a augmenté les taux de son offre d’épargne garantie. Lorsque nous examinons les MTM dérivés (FRA), certains pairs ont signalé des pertes au cours de l’exercice 21, indiquant que les taux d’intérêt ont été supérieurs aux taux d’exercice de ces dérivés. Ceci, associé à une éventuelle augmentation des perspectives de taux d’intérêt, permettra aux assureurs d’offrir des taux plus élevés pour leur portefeuille non garanti. HDFC Life est bien placé pour en profiter.

La croissance de la somme assurée a également été saine pour HDFC Life : La part de marché de la somme assurée individuelle pour HDFC Life est passée de 11,7%/11,2% en FY20/21 à 14,3% FY22TD (données jusqu’au 21 mai). La part de marché assurée par le groupe de HDFC Life s’élève à 9,3 % au 21 mai contre 24/12 % au cours de l’exercice 20/21, ce qui indique une possibilité d’amélioration.

Les sinistres liés au Covid restent une préoccupation à court terme : en fonction des provisions déjà prises au cours de l’exercice 21, les assureurs pourraient devoir prendre des provisions supplémentaires au cours de l’exercice 22. Cependant, cela reste un événement ponctuel (HDFC Life n’a eu aucun écart opérationnel négatif entre FY16-20). La demande globale de protection reste très forte. Une tarification plus élevée et une meilleure tarification médicale sont des leviers de profit disponibles.

Réitérer l’achat : nous prenons en compte des marges VNB de 27/28,5% avec une croissance de l’APE de 18/18% au cours des FY22/FY23E. Nous nous attendons à ce que HDLI accumule 58,7 milliards de roupies de nouvelles affaires et 45,4 milliards de roupies de dénouement (@8%) sur FY22E / FY23E pour atteindre une valeur intrinsèque (EV) de Rs 358,3 milliards d’ici FY23E. Nous évaluons le HDLI sur la base de 40 fois la nouvelle valeur commerciale de Rs 33 milliards au cours de l’exercice 23E pour arriver à un prix cible de Rs 823.

