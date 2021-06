Le potentiel d’augmentation des prix et le levier d’exploitation devraient se traduire par des marges d’EBITDA soutenues.

L’expansion du magasin s’accélère : à notre surprise et même à celle de la direction, la facturation a augmenté de 40 % QoQ malgré la panique autour de la deuxième vague de covid commençant en mars 2021. C’était 25 % au-dessus de nos estimations et largement dû à la forte augmentation des volumes chez Naukri. Dans ce contexte, la société a versé des paiements variables plus élevés (~ 130 à 140 %) à l’équipe de vente.

En conjonction avec l’augmentation partielle des salaires et certaines provisions ponctuelles, les marges déclarées ont dépassé nos estimations. Le point clé à retenir est le commentaire de la direction sur les segments du recrutement et du mariage qui ne voient aucun impact même en avril et mai malgré des fermetures strictes. Alors que 99 acres ont été touchés, nous comprenons que le trafic a fortement rebondi en juin. Comme souligné (lien), nous anticipions une forte reprise de l’activité de recrutement de cols blancs à partir du S2Fy22 – après la normalisation de la 2e vague. Cependant, le rythme rapide de la reprise et les bonnes perspectives nous ont surpris. Naukri sera un bénéficiaire clé compte tenu de son positionnement quasi monopolistique (plus de 80 % de part de trafic) dans le recrutement de cols blancs. Le potentiel d’augmentation des prix et de levier opérationnel devrait se traduire par des marges d’EBITDA soutenues. Nous améliorons le BPA FY22-23E de ~5%.

Réitérez Info Edge en tant qu’idée TOP BUY dans notre couverture. Les introductions en bourse imminentes des entreprises détenues (Zomato & Policybazaar) devraient être des catalyseurs clés pour le déblocage de la valeur.

Revenus en ligne ; manque de marge en raison de versements variables et de provisions plus élevés : les revenus déclarés étaient largement conformes à nos estimations de / street. Cependant, la marge d’EBITDA est inférieure à nos estimations. Cela s’explique par (1) des paiements variables plus élevés à l’équipe de vente (de l’ordre de 130 à 140 %) dans le contexte d’une reprise de la facturation plus forte que prévu, (2) dispositions ponctuelles.

Indicateurs de plomb solides ; une forte reprise des embauches semble être en jeu : la facturation globale a connu une forte augmentation en mars-21 (+40% QoQ, 25% YoY et 25% au-dessus de nos attentes) malgré la panique autour de la 2ème vague début mars. La force des facturations semble être tirée par Naukri (+26% en glissement annuel), en particulier sur le front des volumes.

