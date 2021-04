Réitérez “ acheter ” sur Embassy REIT, Oberoi Realty, DLF

Les FPI sont devenues un puissant outil de monétisation d’actifs. Avec trois inscriptions de REIT en Inde, la porte s’est ouverte à d’autres inscriptions potentielles de REIT à partir de l’exercice 22E.

Conformément aux attentes, le marché indien des bureaux de l’immobilier commercial (CRE) a connu une baisse de 47% en glissement annuel de l’absorption nette du T1CY21 (janvier-mars’21) à 3,6 msf. Alors que des pousses vertes émergeaient en janvier’21 avec une reprise des demandes de crédit-bail et d’importantes transactions de pré-location, la deuxième vague de Covid en Inde pourrait entraîner une reprise retardée du marché des bureaux. Nous prévoyons désormais une reprise du crédit-bail vers la fin de septembre’21 par rapport à juillet’21 plus tôt et la tendance actuelle des occupants à réduire les effectifs et à retarder les nouvelles décisions de location se poursuivra à court terme.

Cependant, nous restons optimistes quant à la résilience à long terme du marché indien des bureaux, avec un nombre limité de huit à dix grands développeurs de bureaux pan-indiens, l’Inde ayant des locations abordables de moins de 1 $ / psf / mois et une abondance de talents STEM. . Nous restons optimistes à l’égard des développeurs d’actifs de bureaux et réitérons nos cotes d’achat sur DLF, Embassy REIT, Oberoi Realty et Brigade Enterprises.

La reprise de la location de bureaux pourrait reprendre vers la fin du T3CY21. Alors que CY20 a été une année faible avec 20 msf d’absorption nette en raison de l’impact Covid, nous nous attendons à ce que l’absorption nette s’améliore progressivement et intègre une absorption nette de 24,3 msf dans CY21E et 29,8 msf dans CY22E. Nous prévoyons une reprise de l’activité de crédit-bail à partir de septembre 21, car les voyages internationaux pourraient reprendre avec les vaccins Covid efficaces.

Nous pensons que l’absorption nette cumulative des bureaux de 80 msf au cours des prochaines années (CY21-23E) se compare bien à l’offre globale de catégorie A à venir de 117 msf sur la même période, dont 20 à 30% pourraient être supprimées, conduisant à un approvisionnement effectif de 80 à 85 ms .

L’Inde ayant 488 millions de pieds carrés de titres de bureaux occupés de catégorie A en mars 2021 et les investisseurs institutionnels mondiaux continuant d’investir dans des actifs de rente, nous nous attendons à plus d’inscriptions de FPI au cours des 2-3 prochaines années. Les développeurs de notre univers de couverture tels que DLF, Phoenix Mills et Oberoi Realty ont déjà mis en évidence leurs plans à moyen terme pour envisager une inscription en bourse.

De plus, d’importants rachats de portefeuilles de rentes au cours de l’exercice 21, tels que le rachat par Blackstone des actifs de bureaux et de centres commerciaux de Prestige Estates et l’acquisition par Brookfield du portefeuille de bureaux de RMZ, indiquent une consolidation en faveur des propriétaires institutionnels pour les actifs de rente.

